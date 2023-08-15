華州西雅圖 灣區人口遷出首選地

灣區人口遷出首選地點非德州或佛州，而是華盛頓州西雅圖。(Getty Images)

加州 居民人口最近幾年大量流失，許多人搬到低稅率的德州、亞歷桑那州與佛羅里達州，在思想自由的奧斯汀或鳳凰城花50萬元買到一間有游泳池的房子，似乎成為加州外移居民首選。但事實證明，灣區 流失人口最大吸引力是一個完全不同方向：西雅圖 。

「聖荷西水星報」報導，華盛頓州金恩縣(King County)在國稅局列出離開灣區的外州搬遷目的地名單名列前茅。疫情最嚴重期間，有超過7600名灣區居民搬到西雅圖，引發遠距工作革命，員工不再被束縛在辦公室附近住處。

此一現象也讓灣區智庫「Joint Venture Silicon Valley」執行長漢考克(Russell Hancock)驚訝。因為他認為，西雅圖就像矽谷，有相似的東西，包括物價上漲與擁擠。

但是，專家們表示，從許多方面來看，西雅圖是灣區流失人口的天然目的地，當地有與灣區類似政治現狀、發展完善的科技產業，以及無州所得稅與相對便宜住房。儘管西雅圖房價並不便宜，但不比灣區大部分地區貴。今年6月聖他克拉拉縣房價中位數為147萬元。金恩縣則為81萬5000元。

灣區唯一一個住房成本較低的康曲柯士達縣，也剛好是灣區唯一一個不將西雅圖視為居民移居外州首選目的地的縣。更多康曲柯士達縣居民搬到鳳凰城的Maricopa縣與內華達州拉斯維加斯的克拉克縣(Clark County)，這些地點的住房成本甚至更低。

專家認為，住房成本仍是人口外移的首要原因。「加州公共政策研究所」人口統計學家強森(Hans Johnson)表示，住房是民眾離開原本居住州的決定因素，並不是指政治或所得稅因素不重要，只是其非主要原因。2019年，金恩縣增加619個從聖克拉拉縣離開的家庭，2021年增加兩倍至1639個家庭。

西雅圖商會發言人艾瑞克森(Lars Erickson)指出，商會發現，截至目前，民眾想要搬來西雅圖主因，是能享受戶外活動與自由選擇生活方式，容易親近海洋和山林以及自然環境。

自2012年以來，灣區與西雅圖房屋成本飆漲，金恩縣上漲151%、聖他克拉拉縣上漲184%；但同樣是用100萬元成本，在科技產業密集的西雅圖郊區、微軟總部所在地點Redmond可買到房子的屋況，還是好過聖荷西與矽谷。