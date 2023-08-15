修路重挫生意 小商戶聚集Geary街「抬棺」抗議

商戶代表抬棺走入Geary街表達抗議。（記者李怡╱攝影）

舊金山 列治文區小商戶和社區領袖代表14日抬棺聚集在Geary商業街，以「哀悼」社區商業中心因經濟受挫而關閉的店家商戶，同時表達在高通脹、低收入和不公正的公共政策時期，Geary商業街的商戶和社區組織所面臨的難生存環境，並抗議、反對舊金山交通局重修Geary街阻礙商戶經營和取消停車位等決策。

抗議者表示，街上長期空置的店面說明了他們面臨的挑戰。據統計，列治文區的銷售稅收入比疫情 前下降了 28%。舊金山市交通局 (SMTA) 還計畫取消 Geary 大道上的大量停車位，這將進一步損害當地企業。

舊金山交通局計畫把Geary道路景觀從傾斜停車位轉變為平行停車位，同時為了讓38號公車專線順利通勤在市中心和列治文社區之間，而重修Geary大道。但這一計畫遭到聚集商戶反對，稱此舉會嚴重影響到當地商戶的營業，讓還未從疫情中復甦的小企業雪上加霜。當地商戶代表希望市長布里德與交通局官員可以將這一計劃實施延遲到2025年實施，以給商業區恢復的時間。

位於Geary街道上的華人餐廳俏龍軒員工表示，疫情之後餐廳處於恢復階段，餐廳周圍的車位本就很緊張，如果2024年到2028年道路處於施工狀態的話，餐廳的生意會受到嚴重影響，施工車輛產生的灰塵和道路封鎖會失去大量顧客。現在中餐廳的經營本來就艱難，整個舊金山的茶餐廳所剩沒有幾家，很多餐廳倒閉，希望政府可以保護商戶脆弱的生存環境。

代表列治文區的市議員陳詩敏（Connie Chan）辦公室表示，陳詩敏已經致函市長布里德，並要求她聽取內列治文社區商人和居民關於交通局計畫推進 Geary BRT項目建設的意見。

陳詩敏的信函寫道：「請為第一區選民做正確選擇，他們是我們共同的選民。請與社區小企業主、教會社區、勞工階層和社區代表站在一起，不要因為官僚意識形態和交通機構的管理不善，讓社區居民遭受苦難。」

到現場參加活動的市議員安世輝（Ahsha Safai）表示，小商業仍然處於疫情之後的復甦時期。現在政府需要做的，不是影響和破壞他們的生存環境，也不能因為某一部門的預算 緊張而不顧小商業的長期發展，應該切實傾聽和接納來自社區居民心聲。需要真正的領導力，確保舊金山擁有一個健康良好的發展。

現場商戶表示，在修路預算撥款的巨大利益驅使下，交通局會促進通過這項決議，即使在幾次聽證會中社區商戶對修繕道路持否定態度。