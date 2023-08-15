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聯邦大樓周邊犯罪猖獗 官員籲在家上班

編譯廖宜怡／綜合報導
鑑於舊金山聯邦大樓周邊犯罪過於猖獗，官員呼籲員工在家上班。（取自Google地圖）
鑑於舊金山聯邦大樓周邊犯罪過於猖獗，官員呼籲員工在家上班。（取自Google地圖）

受到安全問題影響，舊金山裴洛西聯邦大樓（Nancy Pelosi Federal Building）官員呼籲舊金山數百名聯邦員工，在可預見的未來最好採取遠距工作。

這棟位於舊金山七街與米慎街交叉口的聯邦大樓，設有多個聯邦機構，包括美國衛生與福利部（U.S. Department of Health and Human Services，簡稱HHS）、勞工部、交通部和聯邦眾議院名譽議長裴洛西的辦公室。大樓所在之處也是舊金山最猖獗的露天毒品交易市場之一，每日都有許多毒販和吸毒者聚集。

HHS助理行政長坎貝爾（Cheryl R. Campbell）本月4日對地方領導人發出一份備忘錄，提出了居家上班的建議。

坎貝爾在備忘錄中寫道：「鑑於本聯邦大樓的狀況，我們建議員工在可預見的未來，盡可能使用遠距工作方式。這項建議應擴大涵蓋第九區所有員工，包括那些目前沒有使用遠距工作方式的員工。」她指的第九區是包括加州和其他美國西部各州在內的聯邦政府區域。

目前還不清楚大樓內其他租戶是否也發布了類似指令。裴洛西辦公室的員工表示，他們一直和地方與聯邦執法部門密切合作，以確保員工的安全，但他們並未建議員工在家工作。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，這棟聯邦大樓周邊多年來一直有棘手的問題，每日會有數十名毒販輪班在大樓前、大樓旁或對街販賣毒品，吸毒者也在街道上公然吸毒，而聯邦大樓前的水泥長凳是吸毒者最喜歡的地點。

裴洛西辦公室官員表示，雖然裴洛西的五名工作人員沒有被建議遠距工作，但裴洛西上周在與加州北區聯邦檢方的會議上，提出了對大樓租戶安全的憂慮。根據紀事報報導，裴洛西聯邦大樓是由聯邦總務署（General Services Administration）負責管理維護，治安由聯邦保護局（Federal Protective Services）負責。

熟悉大樓最近決定的一位租戶表示，為解決安全問題，聯邦總務署最近實施了一系列新的安全措施，包括從附近其他大樓抽調聯邦保護局人員前來加強保安、將投票決定是否提供資金增加額外的流動警衛、制定護送大樓員工往返捷運站的計畫等。

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