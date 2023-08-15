我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普4大刑案纏身、中國蓋牌青年失業率

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

聖荷西擬自建新電力公司

編譯組╱聖荷西14日電
為成立由市府營運的新電力公司， 聖荷西議會周二將投票決定是否修改法規。 （美聯社）
為成立由市府營運的新電力公司， 聖荷西議會周二將投票決定是否修改法規。 （美聯社）

聖荷西市議會將決定是否創建自己的公用事業公司，因為人們越來越擔心太平洋瓦電（PG&E）公司的可靠性，而在經濟日益電氣化的情況下，增加電力供應的必要性也益發顯著。

本周二（15日），議員們將投票決定是否成立一個名為 「聖荷西電力」（San Jose Power）的新部門，並提交申請，以期獲准鋪設一條地下輸電線路成為聖荷西市新電力服務的心臟。如果市議會繼續推進這一想法，儘管還需要數年時間才能實現，但該市將建設並運營自己的輸電線路，為市中心和聖荷西北部未來的住宅、交通和工業中心提供服務。

市政府這樣做的道理是，早期估算顯示，「聖荷西電力」公司的價格可能比投資者擁有的公用事業公司PG&E便宜15%至25%，因為其非營利地位不要求其繳納州稅或聯邦稅，也不受制於股東。

除了可能為聖荷西公用事業用戶節省成本外，該市還可能以更快的速度將居民和製造商接入自己的電網。據報導，聖荷西曾多次發生過住房項目與PG&E電力公司聯網被耽誤的情況。

如果該計畫獲得通過，聖荷西將加入聖他克拉拉（Santa Clara）市和巴洛阿圖（Palo Alto）市的行列。這兩個城市都在運營自己的電力公司。

但是，這個高風險的計畫已經遭到了強烈反對。不出所料，PG&E和地區公用事業工人工會都表示反對。

PG&E曾因之前的野火而面臨數十億元的債務，申請破產保護。今年秋天，PG&E 為防止電線引發野火，採取了預防性措施，導致數十萬 PG&E 用戶承受了停電之苦，且此後，這一舉動愈發頻繁。人們對PG&E能否成功升級其基礎設施表示懷疑。

PG&E則稱， 聖荷西一直將無家可歸者、住房可負擔性和公共安全等問題作為他們的首要任務。探討建立一個不必要的、有潛在風險的市政公用事業，會將寶貴的城市資源從這些更緊迫的問題上轉移開。

地區公用事業工人工會 IBEW 1245 的成員斯特恩（Hunter Stern）對市政府的提議表示擔憂，稱該提議低估了建立一個城市公用事業所需的複雜性和資金，尤其是該市歴來預算緊張。他說，市政府的想法最終還可能奪走PG&E現有工會成員的工作崗位。

聖荷西 破產 投票

上一則

華州西雅圖 灣區人口遷出首選地

下一則

劉昌明：無須擔心美債被降評

延伸閱讀

台灣人業餘自組棒球隊 打進灣區聯盟賽第三名

台灣人業餘自組棒球隊 打進灣區聯盟賽第三名
灣區也有夏日周間農夫市集 下班能去逛逛

灣區也有夏日周間農夫市集 下班能去逛逛
新學年 聖荷西公共圖書館與學區合推借書卡

新學年 聖荷西公共圖書館與學區合推借書卡
聖荷西市府4500員工 15日至17日擬罷工3天

聖荷西市府4500員工 15日至17日擬罷工3天
聖荷西直飛東京 搭廉航超省

聖荷西直飛東京 搭廉航超省

熱門新聞

根據德勤的數據，今年的學校用品比兩年前高出24%。（記者葛歆睿／攝影）

開學在即 華人媽媽「反向海淘」買用品 只要一半價錢

2023-08-13 02:15
舊金山估值官郭華健（右）在論壇間隙和市民溝通。 （記者劉先進 ／攝影）

小心家人財務虐待 華人長者房產被騙、被掃地出門

2023-08-12 22:50
圖為舊金山的街景。（記者李怡╱攝影）

花30元參觀舊金山「破敗」街區的旅行團 惹議

2023-08-09 22:31
灣區民眾回憶茂宜島逃生經歷並悼念遇難者。(Getty Images)

假期成噩夢 灣區遊客談逃生經歷

2023-08-14 02:19
范德堡大學醫學院預防醫學和傳染病學教授沙夫納表示，人類已經過疫情大規模流行階段，但還處於地方性流行。 （記者劉先進 ／翻攝）

新冠入院人數再增加 專家：已成地方性流行病 最好注射新疫苗

2023-08-12 02:20
13日音樂節當天，一輛無人駕駛汽車停留在太平洋高地。（記者李怡／攝影）

舊金山音樂節擠10萬人 無人駕駛出租車「停擺」交通全癱瘓

2023-08-14 01:36

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現
罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多