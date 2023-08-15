聖荷西擬自建新電力公司

為成立由市府營運的新電力公司， 聖荷西議會周二將投票決定是否修改法規。 （美聯社）

聖荷西 市議會將決定是否創建自己的公用事業公司，因為人們越來越擔心太平洋瓦電（PG&E）公司的可靠性，而在經濟日益電氣化的情況下，增加電力供應的必要性也益發顯著。

本周二（15日），議員們將投票 決定是否成立一個名為 「聖荷西電力」（San Jose Power）的新部門，並提交申請，以期獲准鋪設一條地下輸電線路成為聖荷西市新電力服務的心臟。如果市議會繼續推進這一想法，儘管還需要數年時間才能實現，但該市將建設並運營自己的輸電線路，為市中心和聖荷西北部未來的住宅、交通和工業中心提供服務。

市政府這樣做的道理是，早期估算顯示，「聖荷西電力」公司的價格可能比投資者擁有的公用事業公司PG&E便宜15%至25%，因為其非營利地位不要求其繳納州稅或聯邦稅，也不受制於股東。

除了可能為聖荷西公用事業用戶節省成本外，該市還可能以更快的速度將居民和製造商接入自己的電網。據報導，聖荷西曾多次發生過住房項目與PG&E電力公司聯網被耽誤的情況。

如果該計畫獲得通過，聖荷西將加入聖他克拉拉（Santa Clara）市和巴洛阿圖（Palo Alto）市的行列。這兩個城市都在運營自己的電力公司。

但是，這個高風險的計畫已經遭到了強烈反對。不出所料，PG&E和地區公用事業工人工會都表示反對。

PG&E曾因之前的野火而面臨數十億元的債務，申請破產 保護。今年秋天，PG&E 為防止電線引發野火，採取了預防性措施，導致數十萬 PG&E 用戶承受了停電之苦，且此後，這一舉動愈發頻繁。人們對PG&E能否成功升級其基礎設施表示懷疑。

PG&E則稱， 聖荷西一直將無家可歸者、住房可負擔性和公共安全等問題作為他們的首要任務。探討建立一個不必要的、有潛在風險的市政公用事業，會將寶貴的城市資源從這些更緊迫的問題上轉移開。

地區公用事業工人工會 IBEW 1245 的成員斯特恩（Hunter Stern）對市政府的提議表示擔憂，稱該提議低估了建立一個城市公用事業所需的複雜性和資金，尤其是該市歴來預算緊張。他說，市政府的想法最終還可能奪走PG&E現有工會成員的工作崗位。