灣區媽媽設計亞裔娃娃 找回自我

麥曉彤說，Jilly Bing娃娃是她想成為的那個孩子，也是她希望女兒能成為的那個孩子。圖為麥曉彤女兒和Jilly Bing娃娃。（麥曉彤提供）

隨著「芭比 」電影在全球的熱播，全世界女孩的童年記憶-芭比娃娃又一次引起熱議。但對於亞裔 媽媽來說，什麼才是最適合自己孩子的娃娃呢？

麥曉彤 （Elenor Mak）回憶，自己的第一個娃娃是一個典型的金髮碧眼的美國娃娃。在雙親為了更好的生活辛苦工作的時候，這個漂亮的娃娃常常是她童年的唯一夥伴。她喜歡這個娃娃的陪伴，卻不能理解為什麼自己和娃娃長得不相像。她甚至試過要剪掉娃娃長長的波浪捲髮，讓她看起來更像童花頭的自己。

童年缺乏自信歸屬

曉彤記得，很長一段時間她對於美麗的定義，都是來自於這個叫Ada的娃娃。她曾經希望自己能長得更像Ada, 但卻最終發覺自己永遠也不可能長成Ada的樣子。很多時候，這種錯位讓她在人群中缺乏歸屬感，有些不自信。

麥曉彤後來畢業於常青藤名校達特茅斯學院和哈佛商學院，有很亮眼的工作經歷。而去年當她三歲的女兒雅晴（Jillian）第一次向她要求買一個娃娃的時候，曉彤卻發現，在2022年舊金山 想要給女兒買到一個亞裔模樣的娃娃，依然不是那麼容易。

「永遠有一排又一排金髮碧眼的娃娃，」她說， 「而在角落裡，是那些所謂的少數族裔娃娃，看上去有點像亞裔又有點像西裔。有點說不上來的感覺。」

在2022年舊金山依然沒發買到一個真正的亞裔美國娃娃。這讓麥曉彤的心情久久難以平復。「娃娃不是什麼隨便丟掉的玩具，」她說，「娃娃是孩子第一個想像中的朋友。 是孩子認識世界的開始。」

從這一刻起，麥曉彤決定要行動起來。她找到亞裔的玩具廠商，從娃娃的眼睛形狀、皮膚色調到頭髮顏色都詳細研究。甚至會走到室外，在自然光線下仔細比對娃娃的頭髮和自己頭髮的顏色質地。

童年的自己所經歷的掙扎和無處傾訴的孤獨，她不希望自己的孩子再經歷。「即使很小的孩子也會逐漸觀察到種族和膚色的差異，」 她說，「作為家長，會自然地希望能很好地去引導和支持孩子在這方面的成長。」

一年半的時間裡，麥曉彤克服了種種困難，終於把第一個Jilly Bing娃娃放到女兒麥雅晴的手中。女兒非常激動，緊緊地抱著娃娃，不停地說：「她長得和我一樣，她長得和我一樣。黑黑的毛毛。她的眼睛也和我一樣，像Jilly的眼睛。」

麥曉彤說，8月1日他們開始發送預定的Jilly Bing娃娃之後，不少孩子都有和雅晴一樣激動的反應。很多家長也說，要是在自己小時候也有這樣的娃娃就好了。

談到目前熱映中的電影「芭比」對近期正式發售的Jilly Bing亞裔娃娃的影響，麥曉彤說：「不管你喜歡還是討厭芭比，你一定都知道芭比。”」她指出，電影讓娃娃成為人們熱議的話題，促使人們去思考娃娃背後的意義—一個社會審美傾向的代表。

麥曉彤認為，「芭比」帶給娃娃的社會關注，給了人們一個絕佳的機會，來把一個美麗的亞裔娃娃介紹給大家，同時也提出一個問題：「我們怎樣才能確保娃娃能代表這個國家所有的孩子。雖然我們還沒能做到這一點，但好在我們已經開始討論這個問題。這樣我們才能有機會為我們的孩子定義什麼是『美』。」

她說，「芭比」也激發了對女性身分刻板印象的討論。特別是亞裔女性，從小習慣與被人教育自己應該怎麼樣。「嫻靜、害羞，纖細，這些在成長中束縛我們給我們造成困擾的刻板印象，在很大程度上依然還在影響著我們的下一代。」

娃娃象徵自由精神

麥曉彤認為 ，Jilly Bing 娃娃不只是一個娃娃。她代表的是一種自由，一種選擇成為什麼樣的人的自由。她活潑外向，精力充沛，熱愛運動，但也喜歡和奶奶一起做烘焙，溫暖可愛。她不是一個單面的人。

Jilly喜歡和同伴分享她做的蛋撻。可是當同伴嘲笑蛋撻看上去和吃起來怪怪的時候，Jilly會很直率的說：「不，試試看，這很好吃。你會喜歡的。」

「她有點愛指揮人，」 麥曉彤說，」跟我小時候正好相反。我只敢在角落裡有點尷尬地給我的朋友看媽媽給我帶的韭菜餃子。」