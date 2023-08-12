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北加州侯友宜後援會 成立

本報記者／庫比蒂諾報導
「北加州侯友宜後援會」10日在庫比蒂諾市段純貞牛肉麵餐廳舉行成立大會。近百位來自僑界、學界、科技界、商界的國民黨籍及無黨籍人士到場，支持新北市市長侯友宜在2024年代表中國國民黨競選台灣總統。（本報記者／攝影）
「北加州侯友宜後援會」10日在庫比蒂諾市段純貞牛肉麵餐廳舉行成立大會。近百位來自僑界、學界、科技界、商界的國民黨籍及無黨籍人士到場，支持新北市市長侯友宜在2024年代表中國國民黨競選台灣總統。（本報記者／攝影）

「北加州侯友宜後援會」10日在庫比蒂諾市段純貞牛肉麵餐廳舉行成立大會。近百位來自僑界、學界、科技界、商界的國民黨籍及無黨籍人士到場，支持新北市市長侯友宜在2024年代表中國國民黨競選台灣總統。打出「信守承諾，旗開得勝，精誠團結，藍天再現」的口號。

後援會召集人、中國國民黨聖荷西分部常部常委朱季光、海外部副主任鍾維君、中央委員王維、駐美總支部常委楊崑山、前僑選立法委員洪讀、中評委張人睿、中評委葉雲河、三民主義大同盟理事長鄭積森、北加州紀念七七抗戰暨台灣光復委員會主委林大銳紛紛致詞。

鍾維君表示，2024年1月13日是中國國民黨和中華民國存續的關鍵時刻。為了台海和平、台灣的繼續存在和解決台灣的能源危機，一定要在明年大選下架民進黨。他指出，國民黨的首要任務是把整個藍營整合起來，再把郭台銘等人的個人粉絲拉回來，變成中華民國粉，支持侯友宜。

鍾維君透露，侯友宜有計畫9月中旬訪問灣區。後援會屆時將舉行聲勢浩大的造勢活動。此外後援會還將積極為競選募款；協助僑胞登記回國投票；組織助選團、投票團回台灣。

王維表示，國民黨黨中央、侯友宜辦公室、和競選辦公室將為這次競選緊密合作，為侯友宜塑造整理國政大綱，增進與選民的連結。期待大家目標一致、做法一致，協助將中華民國派唯一的總統候選人侯友宜送進總統府，讓中華民國能夠永續發展。

楊崑山說，回想過去八年，台灣在民進黨統治下兵凶戰危。他呼籲以21屆第3次全國黨代表大會的標題「政黨輪替，台灣更好」為目標，集中所有力量支持黨中央提名的侯友宜，並倡導大家出錢、出力，出選票。除了要盡可能回台灣親自投票，也要動員身在台灣的親朋好友投票。

剛剛過完98歲大壽的鄭積森表示，侯友宜從基層做起，是一個信守承諾的人。因此藍天再現不只是口號，一定能做到。

王維表示，國民黨黨中央、侯友宜辦公室、和競選辦公室將為這次競選緊密合作，為侯友宜...
王維表示，國民黨黨中央、侯友宜辦公室、和競選辦公室將為這次競選緊密合作，為侯友宜塑造整理國政大綱，增進與選民的連結。（本報記者／攝影）
鍾維君透露，侯友宜有計畫9月中旬訪問灣區。後援會屆時將舉行聲勢浩大的造勢活動。（...
鍾維君透露，侯友宜有計畫9月中旬訪問灣區。後援會屆時將舉行聲勢浩大的造勢活動。（本報記者╱攝影）

侯友宜 國民黨 中華民國

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