仇亞犯罪降43.3% 檢警憂未反映真實實況

州檢察長邦塔 近日發布了最新加州仇恨犯罪報告。數據顯示，針對亞裔的仇恨犯罪從2021全年的247起下降到2022全年的140起，同比下降43.3%。 （取自加州政府網站）

加州 檢察長邦塔 （Rob Bonta) 近日發布了最新一期的加州仇恨犯罪 報告。數據顯示，針對亞裔 的仇恨犯罪從2021全年的247起下降到2022全年的140起，同比下降43.3%。但同期，仇恨犯罪總量卻成上升態勢，從2021年的1763起上升到2022年的2120起，增長20.2%。

面對這樣的數據，邦塔並不樂觀。他指出，打擊仇恨犯罪依然任重道遠。洛杉磯警局副局長周寶來 （Blake Chow) 此前也對媒體表示擔憂：「我並不認為這些數據反映了真實的情況。」

分析人士表示，此類事件依然在繼續發生，但人們可能會傾向於不去報警，抑或犯罪由直接暴力的方式轉向更隱晦的方式。

值得注意的是，即使是下降後的140起針對亞裔的仇恨犯罪，也遠遠高於疫情前2019年43起案件總數的統計。邦塔報告中也提到所收集的數據不是全貌，有一些社區和地方警署並未持續報告此類案件。盲目的樂觀和掉以輕心，很可能會給主流社會傳達錯誤訊息，縱容亞裔仇恨犯罪的滋生。

2022年5月20日，在新冠仇恨犯罪法案 （COVID-19 Hate Crimes Act) 生效一周年之際，聯邦司法部曾經發布了特別報告，對圍繞新冠疫情產生的仇恨犯罪作了全景式的分析。報告稱，全美境內的仇恨犯罪在2020年到達12年間的頂峰，以針對亞裔和非裔的仇恨犯罪最為突出。

報告稱仇恨犯罪和仇恨事件依然給整個社會帶來恐懼，破壞著民主的基石；報告強調這個國度的所有人，都不應該因為他們的長相或祖籍受到攻擊和騷擾。拜登總統在2021年5月20日簽署的新冠仇恨犯罪法案，正是國會應對針對亞裔和太平洋島嶼美國人社區仇恨犯罪和仇恨事件激增的強力措施。

報告特別指出，仇恨事件雖然性質不及仇恨犯罪嚴重，但如果處理不當，由此產生的恐懼和不安全感卻會加劇受害社群的創傷，並將問題進一步複雜化。

對於如何區分仇恨犯罪和仇恨事件，以及如何應對，邦塔辦公室還特別製作了圖片所示中文版本的工具包，幫助民眾應對。面對仇恨犯罪和仇恨事件，忍氣吞聲非良策。正確區分，有效應對，才利人利己。