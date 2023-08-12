中國人「走線」到美 蛇頭要價最高 越境成本漲1500元

少數族裔媒體最近舉行在線討論會，主題為「邊境仇恨升級：為2024年做好準備」。（視頻截圖）

少數族裔媒體（EMS）最近舉行在線討論會，主題為「邊境仇恨升級：為2024年做好準備」。社會學家、記者和紀錄片製作人埃斯卡梅斯（Manuel Ortiz Escámez）說，走線越境的成本大幅提高，增幅500到1500元不等。有不少中國人穿越美國邊境，而蛇頭對走線者的要價取決於其國籍，中國人被要最高價。

埃斯卡梅斯表示，他最近剛剛到達德州 的伊戈帕斯（Eagle Pass），該處位於德州南部和墨西哥 的邊境。雖然以前多次深入美墨邊境，但此次的情況比2001年911事件後在邊境的經歷更糟糕，「一路從聖安東尼奧過來，能聽到直升機的聲音，有時看到軍車，看起來像戰爭區域。」

埃斯卡梅斯說，有不少中國人穿越美國邊境，蛇頭對這些中國走線者的要價比其他國籍的人更高。（視頻截圖）

他表示，德州州長艾伯特（Greg Abbott）實施頗多有爭議的行動，包括在邊境設立鐵絲網、船運集裝箱和水上浮動的屏障，防止有人越境。4日發現的兩具屍體，距離這些浮動屏障很近，其中一具屍體還被卡住，「當地政府聲稱這些人並不是因為屏障而死，但實際情形並不清楚。一些人權活動者和移民 律師說，這些障礙會導致越境風險增加。」

德州採用在水中設置浮動障礙，阻止走線者過境。（視頻截圖）

埃斯卡梅斯說，他在伊戈帕斯發現30多個移民越過邊境。偷渡蛇頭讓人在白天過馬路，這裡的氣溫最高可達華氏150度，此時越境非常危險，「蛇頭似乎在告訴人們，因為天氣太熱，邊境巡邏隊會減少，但這很危險。我昨天與一些移民交談，他們須步行六小時，孩子也累壞了，父母背著他們走。」

埃斯卡梅斯在邊境碰到的大部分移民都是委內瑞拉人，有些來自洪都拉斯。也發現有來自墨西哥的。「他們必須步行六個小時左右，這是穿過叢林最困難的地方。他們相信，一旦到了美國，就能活下來，留在美國。但當地記者告訴我，邊境巡邏隊通常會把人留住一天，有時會在第二天下午1時便將其驅逐出境。」

走線進入美國，需步行很長時間。（視頻截圖）

埃斯卡梅斯說，與他交流的移民對未來會發生何事一無所知。他們以為一旦踏入美國，一切會迎刃而解。他們以為自己成功了，雖然筋疲力盡，但很高興，實際上他們將被驅逐出境。」

彼德拉斯內格拉斯（Piedras Negras）的當地記者說，一旦他們被送到墨西哥的蛇頭那裡，就會遭到襲擊，甚至發生很多強姦事件，還有移民在墨西哥失蹤。「蛇頭在等待那些貧窮的人，他們知道這些人沒有錢，因為他們已經花了很多錢來處理這些事情。既然沒錢，他們就用另一種方式利用移民。記者說，地方當局與人口販子有著密切的聯繫，似乎對蛇頭沒有任何執法打擊。」

埃斯卡梅斯重走了移民通常要走的道路，穿越墨西哥境內的格蘭德河 (Rio Grande)。當地記者說，邊境行動讓蛇頭增加了進入美國的成本。因為移民們必須支付更多錢，穿越美國邊境須增加500元到1500元的費用。「如果他們不向蛇頭支付這些費用，就不能過河。政府的行動，唯一的贏家是蛇頭。」格蘭德河非常危險。移民們認為水位很低，而實際水位可能很快上升。

他表示，有不少中國人穿越美國邊境，蛇頭對這些移民的要價取決於其國籍，中國移民則被要價最高。

埃斯卡梅斯分析，一些犯罪集團控制墨西哥邊界和部分舊勢力範圍，當地記者分析，在墨西哥一邊的邊境，似乎沒有犯罪集團控制人口販運。據悉，是地方政府控制著人口販運活動，直接從移民手中拿錢。