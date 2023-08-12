防法拍屋騙局 金山估值官授心法 並提供一對一諮詢

舊金山估值官郭華健辦公室將在12日周六舉行一次免費的家庭財富論壇。（取自郭華健官網）

舊金山 估值官郭華健（Joaquín Torres）辦公室將在12日（周六）舉行免費的家庭財富論壇，圍繞財務知識、建立世代財富和加強房屋所有權等主題進行介紹並提供資源。講座內容還涉及防止法拍屋騙局，私人評估中的偏見，私人房屋價值評估中的歧視 削弱了有色人種家庭的購買力。

講座地點時間是12日上午10時到下午1時，地點在City College Multi-Use Building on 55 Frida Kahlo Way, San Francisco, 94112。

郭華健表示，其工作重點之一是幫助舊金山的不同家庭通過購房和資產保護實現財務安全。通過今年的家庭財富論壇，該辦公室將行業專家以及地方和州政府機構彙聚一堂，以方便的方式讓所有舊金山人，無論其收入水準如何，都能獲得財富增長和保護的工具。

今年的年家庭財富論壇將包括資源博覽會和教育演講。此外，該辦公室的工作人員還將在現場提供一對一諮詢，解決有關財產稅、評估價值通知、19 號法案、轉讓、房主免稅和商業個人財產的問題。

活動的主題是：私人評估中的偏見：私人房屋價值評估中的歧視削弱了有色人種家庭的購買力。房屋裝修和附屬單位（ADU ）考慮因素：舊金山規畫局和建築檢查局將介紹，房主在考慮房屋裝修或建造附屬住宅單元 (ADU) 時需要採取的步驟。估值官辦公室工作人員還將介紹如果建造 ADU，房產評估價值和其他費用會有哪些變化。

在投資 基礎知識板塊，投資管理和金融服務公司貝萊德（BlackRock）將分享如何積累財富並為親人和社區實現財務穩定的技巧。在預防金融詐騙板塊，非營利組織「老年人法律援助」（Legal Assistance to the Elderly）將介紹需要警惕的金融騙局，包括掠奪性債務減免和防止法拍屋騙局。他們還將分享金融犯罪受害者的資源。