Paypal推自有加密貨幣 偽幣已經面市

網路第三方支付巨頭Paypal公司日前宣布在其支付體系中添加了一種新的加密貨幣 Paypal USD。（Paypal加密貨幣頁面）

網路第三方支付巨頭Paypal公司日前宣布在其支付體系中添加了一種新的加密貨幣Paypal USD。Paypal同時成為第一間發行由美元背書的穩定幣的美國大型金融機構。而幾乎就在Paypal發行Paypal USD的同時，數個假冒Paypal USD之名的偽幣就已經在網路交易機構Uniswap上露頭了。Paypal強調，目前購買Paypal USD的唯一途徑就是Paypal應用，並且沒有計畫授權其他任何第三方代理。

加密貨幣是通過代碼創建的一種數字貨幣。不同於法定貨幣，它不由銀行發行也不受政府控制，自主存在於區塊鏈上。在過去的12個月內，加密貨幣由盛而衰，醜聞不斷。

Paypal此次發行的穩定幣是加密貨幣的一種衍生。鑒於單純依靠算法或權益證明的虛擬貨幣 容易產生巨大的震盪，穩定幣保留了加密貨幣去中心化的特點，但借鑑了傳統貨幣穩定價值的機制。

不同於加密貨幣價值受制於交易者的購買意願，穩定幣的價值實體資產例如黃金，美元等背書，可以保持相對穩定的價格。

Paypal網站7日發布聲明表示，Paypal USD 是「100% 由美元儲蓄 ，短期美國國債 和類似現金等價物背書的」，可以「1:1等價兌換美元」；認為它是有潛力變革（基於區塊鏈的去中心化、加密貨幣以及非同質化代幣的） Web 3的支付方式和數碼原生態。

Paypal USD 存在於以太坊區塊鏈之上 （Ethereum blockchain），由專業區塊鏈和加密貨幣交易的全牌照金融科技公司Paxos信託公司發售。

從本周一開始，購買Paypal USD 的Paypal用戶可以使用這一新幣種在Paypal和相匹配的外部錢包之間轉帳，進行人際支付。選擇Paypal USD 進行支付，自由兌換其他Paypal支持的加密貨幣。

「向電子貨幣的轉型要求穩定的數碼原生態系統，以及和法定貨幣如美元的緊密連結，」Paypal主席和CEO舒爾曼 （Dan Schulman) 說， 「我們的創新負責且合規。我們在帶給客戶新體驗方面的良好紀錄，給了我們通過 Paypal USD實現數字支付增長的必要基礎。」

Paypal網站表示Paypal USD將倚仗Paypal平台數十年來大型支付平台的經驗，結合區塊鏈框架的速度，成本和可程式化優勢為消費者，商戶和開發者提供實體和數字貨幣之間的無縫銜接。而早在去年，Paypal就已經開始允許客戶接受、發送和轉帳包括比特幣和以太幣在內的數種加密貨幣。

坊間表示，發展數字貨幣符合Paypal的長遠利益。主要靠提供客戶支付服務收取商戶費用盈利的Paypal，在客戶紛紛選擇加密貨幣在以太坊區塊鏈上交易的情況下會損失慘重。