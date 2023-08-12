我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國掀醫藥反腐風暴 多家藥廠因嚴格監管取消IPO計畫

接生扯斷嬰兒頭 喬州醫院還想裝沒事：建議直接火化

Paypal推自有加密貨幣 偽幣已經面市

記者徐蓓蓓／灣區報導
網路第三方支付巨頭Paypal公司日前宣布在其支付體系中添加了一種新的加密貨幣 Paypal USD。（Paypal加密貨幣頁面）
網路第三方支付巨頭Paypal公司日前宣布在其支付體系中添加了一種新的加密貨幣 Paypal USD。（Paypal加密貨幣頁面）

網路第三方支付巨頭Paypal公司日前宣布在其支付體系中添加了一種新的加密貨幣Paypal USD。Paypal同時成為第一間發行由美元背書的穩定幣的美國大型金融機構。而幾乎就在Paypal發行Paypal USD的同時，數個假冒Paypal USD之名的偽幣就已經在網路交易機構Uniswap上露頭了。Paypal強調，目前購買Paypal USD的唯一途徑就是Paypal應用，並且沒有計畫授權其他任何第三方代理。

加密貨幣是通過代碼創建的一種數字貨幣。不同於法定貨幣，它不由銀行發行也不受政府控制，自主存在於區塊鏈上。在過去的12個月內，加密貨幣由盛而衰，醜聞不斷。

Paypal此次發行的穩定幣是加密貨幣的一種衍生。鑒於單純依靠算法或權益證明的虛擬貨幣容易產生巨大的震盪，穩定幣保留了加密貨幣去中心化的特點，但借鑑了傳統貨幣穩定價值的機制。

不同於加密貨幣價值受制於交易者的購買意願，穩定幣的價值實體資產例如黃金，美元等背書，可以保持相對穩定的價格。

Paypal網站7日發布聲明表示，Paypal USD 是「100% 由美元儲蓄，短期美國國債和類似現金等價物背書的」，可以「1:1等價兌換美元」；認為它是有潛力變革（基於區塊鏈的去中心化、加密貨幣以及非同質化代幣的） Web 3的支付方式和數碼原生態。

Paypal USD 存在於以太坊區塊鏈之上 （Ethereum blockchain），由專業區塊鏈和加密貨幣交易的全牌照金融科技公司Paxos信託公司發售。

從本周一開始，購買Paypal USD 的Paypal用戶可以使用這一新幣種在Paypal和相匹配的外部錢包之間轉帳，進行人際支付。選擇Paypal USD 進行支付，自由兌換其他Paypal支持的加密貨幣。

「向電子貨幣的轉型要求穩定的數碼原生態系統，以及和法定貨幣如美元的緊密連結，」Paypal主席和CEO舒爾曼 （Dan Schulman) 說， 「我們的創新負責且合規。我們在帶給客戶新體驗方面的良好紀錄，給了我們通過 Paypal USD實現數字支付增長的必要基礎。」

Paypal網站表示Paypal USD將倚仗Paypal平台數十年來大型支付平台的經驗，結合區塊鏈框架的速度，成本和可程式化優勢為消費者，商戶和開發者提供實體和數字貨幣之間的無縫銜接。而早在去年，Paypal就已經開始允許客戶接受、發送和轉帳包括比特幣和以太幣在內的數種加密貨幣。

坊間表示，發展數字貨幣符合Paypal的長遠利益。主要靠提供客戶支付服務收取商戶費用盈利的Paypal，在客戶紛紛選擇加密貨幣在以太坊區塊鏈上交易的情況下會損失慘重。

虛擬貨幣 儲蓄 國債

上一則

加州財政廳預測：金山人口恐永難恢復到疫前

下一則

防法拍屋騙局 金山估值官授心法 並提供一對一諮詢

延伸閱讀

違反保釋條件 法官令FTX創辦人班克曼-佛萊德回監

違反保釋條件 法官令FTX創辦人班克曼-佛萊德回監
PayPal推出緊釘美元的穩定幣 將槓上穩定幣兩強

PayPal推出緊釘美元的穩定幣 將槓上穩定幣兩強
WSJ：中國封鎖幣安卻成最大市場 單月交易額900億美元

WSJ：中國封鎖幣安卻成最大市場 單月交易額900億美元
世界幣計畫上線 結合認證數位身分及加密貨幣金融

世界幣計畫上線 結合認證數位身分及加密貨幣金融
北韓駭客入侵美IT公司 試圖竊取加密貨幣

北韓駭客入侵美IT公司 試圖竊取加密貨幣

熱門新聞

日本廉航ZIPAIR聖荷西直飛東京六月開航，兒童票只要成人票價三折，讓不少灣區家庭興起遊日計畫。(取自ZIPAIR官方影片截圖。)

聖荷西直飛東京 搭廉航超省

2023-08-08 02:18
圖為舊金山的街景。（記者李怡╱攝影）

花30元參觀舊金山「破敗」街區的旅行團 惹議

2023-08-09 22:31
灣區知名幽默作家吳玲瑤在矽谷辭世，享年72歲。(陳漢平提供)

灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世

2023-08-01 02:17
根據媒體報導，在加州佛萊斯諾縣被發現的非法中資實驗室，其實已在加州經營多年。（電視新聞截圖）

儲存20多種傳染病原體 中資實驗室擬搬機場附近 當局要查

2023-08-08 15:12
巴洛阿圖社區知名美式餐館「麥克餐館酒吧」老闆房租遲繳一天，面臨被驅逐的命運。（電視新聞截圖）

矽谷知名麥克餐館酒吧「遲1天繳租」被逼遷 市長幫說話

2023-08-07 01:11
Lucy在臉書市集出清家中的寶寶食物調理機，差點遭遇詐騙。(受訪者提供)

矽谷媽媽臉書市集賣二手商品 險遭詐

2023-08-07 19:36

超人氣

更多 >
社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道
美國人省錢少買 三種食品銷售大減

美國人省錢少買 三種食品銷售大減
槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇
中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害
低熱量、高纖維 除了蘋果…吃這9種水果甩肉

低熱量、高纖維 除了蘋果…吃這9種水果甩肉