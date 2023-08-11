非公民家長有投票權 華裔家長欣慰

舊金山華人家長關心教育，平時就積極參與教委會的公聽討論。（本報資料照片，記者李怡攝影)

對於加州上訴法院關於「舊金山 非公民家長有權在當地學區 委員會選舉中投票 」的裁定，舊金山市府律師邱信福（David Chiu）發出聲明：「8日的裁決對移民家長來說是一大勝利，他們可以繼續在舊金山學區的選舉中行使投票權。一旦有更多家長對我們的學校發表意見，就會為所有學生和社區帶來更好的結果。」一些華裔家長10日也對此裁決表示欣慰和興奮，並相信未來可以真正選出代表學生和家長的教委會班底。

陳志欣是舊金山聯合學區的華裔家長，因孩子從福建省來到舊金山讀中學，於2020年放棄國內工作和事業，舉家搬遷美國。孩子轉學時期正好遇到疫情，這期間發生了諸多事情需要家長投票，如是否由網課轉為線下課程、課程改革，以及罷免教委和選舉教委等活動。

陳志欣表示：「但這期間，我也只能發表一些看法，不能行使投票權，讓我這個做家長的覺得沒有對孩子教育的參與權。跟我一樣感受的家長不在少數。參與意見討論的家長小組中有三分之一的家長是非公民。我們確實是舊金山家長代表不可或缺的一部分，這一張投票權與我們而言非常的重要。」

趙慶也是一位非公民華人家長，2022年還參與發起了學校教委會的罷免活動。他告訴本報，看到這一裁決非常高興，因為移居美國十多年後首次可以投票了。並表示，在明年的教委會選舉中一定會投票。他還呼籲，鼓勵更多的移民父母投票。

他說：「因為中國不承認雙重國籍，這使得許多舊金山學區的家長只申請了美國綠卡，而沒有申請美國公民身份。這一裁決表明，非公民家長也可以在投票箱中擁有發言權，來決定我們子女的教育方向。即使不是美國公民，也不應該再沉默了。」