夫遇襲 裴洛西允被告律師進家調查

裴洛西允許警方進入其住家調查丈夫遭攻擊事件。（美聯社）

前聯邦眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）和她的丈夫保羅•裴洛西（Paul Pelosi）同意讓被控襲擊保羅的男子的辯護律師檢查他們的住所，以便為他的庭審做準備。

狄帕培（David DePape）被指控去年闖入裴洛西舊金山 住所，用錘子攻擊保羅的頭部。狄帕培的辯護團隊試圖對裴洛西位於舊金山太平洋高地（Pacific Heights）社區的住宅進行實地勘察。聯邦公辦辯護律師莊安琪（音譯，Angela Chuang）在2日的聽證會上說，他們希望獲得照片和測量數據，以重建犯罪現場的「動作和空間」。司法部 以隱私為由反對這些要求。

在周三（9日）提交的一份法庭文件中，檢察官和辯護團隊要求舊金山聯邦地區法官科利（Jacqueline Scott Corley）簽發保護令，對訪問中獲得的信息進行管理，包括不允許狄帕培擁有任何信息副本或在無人監督的情況下得到這些信息。

在8月2日的聽證會上，莊安琪認為狄帕培的律師需要研究裴洛西家的內部情況，以了解這起 「最終導致警察到來的事件。」

報告稱，當時警察到達現場，發現保羅和狄帕培正在爭奪錘子。當保羅失去控制時，狄帕培猛撲過去，擊中了他的頭部。狄帕培後來告訴警方，他知道自己被攝像頭拍到了，而且報警電話也被錄了音。

聯邦助理檢察長吉爾伯特（Helen Gilbert）辯稱，聯邦法院從未授權被告進入受害者家中。除了因為狄帕培的團隊可以獲得視頻和照片而沒有必要之外，檢方還認為，如果允許他的律師進入裴洛西家，就等於違反了憲法對防止政府入侵的保護。

吉爾伯特在8月2日的聽證會上對法官說：「你不需要了解家裡發生了什麽，檢方團隊並沒有去過那所房子--我們沒有去過。」

狄帕培面臨試圖綁架聯邦官員的聯邦指控，盡管入室盜竊發生時裴洛西並不在家。他還被指控襲擊聯邦官員的直系親屬。狄帕培還面臨舊金山地方檢察長提出的一系列州級指控。

2022年被捕時，長期居住在灣區的狄帕培一直活躍在社交媒體上，抨擊政府和科技巨頭，並信奉極右陰謀論。他的博客文章矛頭直指移民、「氣候癔症」和女權主義者等。