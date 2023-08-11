直擊金山最混亂街區 網現30元「破敗之旅」團 一窺城市衰敗典範

圖為舊金山的街景。（記者李怡/攝影）

近日記者在社交活動發起網站Eventbrite上發現，有人在8月下旬發起一條舊金山 最混亂街區的參觀之旅。旅行路線從舊金山市政廳出發，途經市場街，參觀露天毒品市場、空置的科技辦公樓、清空的百貨商店等蕭條和混亂的街區。旅行團向每位參加旅遊團的人員收費30元。

舊金山本身是一個美麗的海濱旅遊城市，遊客和市民會到訪如科伊特塔、聯合廣場、漁人碼頭、輪渡大廈等標誌性的景觀和地標建築。由SF Anonymous Insider 發起的這次「破敗之旅」還從未有過。

截至發稿前，本報並未收到活動發起者對本次旅行團的回應。Eventbrite網站的活動頁面表示：「如您已讀到了頭條新聞，看過了推文，現在可以近距離接觸舊金山市中心的破敗。來看看一個年度預算 達146億元的城市，是怎麼會成為城市的衰敗典範，為何花費6.9億元用於無家可歸者服務。旅行團可讓遊客了解，美國最富有的城市如何成為美國住房危機、毒癮危機、心理健康危機和頑固犯罪危機高發的城市。」

活動介紹還表示，帶領本次破敗之旅旅行團的導遊是一位城市政策專業人士、名副其實的城市專員，來自負責監督年度預算超過5億元的市政部門，同時也是舊金山最大的鄰里協會的聯合創始人。據說本次旅行團的所有收益將會捐贈給一個社區非營利組織。旅行路線全程1.5哩。

對於破敗之旅，從亞利桑那州前來旅行的年輕遊客曼寧（Daniel Manning）表示，舊金山經常成為全國的頭條新聞，審美和審醜就是一線之隔。如果可以保障旅遊的安全，很好奇想去看看這個城市正在發生的事情。美麗的海濱和街道上的遊民 都是一個城市不同的面向，全面了解這個城市真實的狀況也不錯。他說，沒有誰規定旅遊就一定只欣賞美好，有一次政治文化之旅也是不同的體驗。