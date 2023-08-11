金山無人駕駛計程車獲准全天服務 市民憂增意外事故

Cruise無人駕駛汽車。（Cruise官網）

加州 公用事業委員會10日批准了舊金山 自動駕駛計程車可以全天候為民眾提供收費服務的立法。這是無人駕駛技術實現商業應用具有里程碑的第一步，也為無人車在舊金山的發展鋪平了道路。

舊金山市、縣交通局以及消防局，並未回應針對無人駕駛車輛的管理和應對措施。只是在投票 進行前表達了反對意見。當天早上，在立法會議召開前，分別有反對和支持立法的兩波人馬在委員會門前表達不同的觀點。有150人報名在聽證會議上發言，另有80多人報名在網上發言。

贊成舊金山推廣無人駕駛汽車的市民表示，支持新科技的應用，以及為殘障人士提供更便利和安全的出行方式。

反對這項決議的市民表示，2022年6月至2023年6月期間，自動駕駛車輛造成了近600次意外停車，而截至周一，消防官員統計今年有55次意外停車。 Cruise無人駕駛汽車公司統計，1月至7月期間總共發生了177起需要取回車輛的意外事件。其中17起涉及與執法部門的互動，並在14分鐘內得到解決。Waymo 在過去六個月內記錄了58次事故。

立法通過後，Waymo無人駕駛汽車公司發表聲明表示：「我們將繼續與政策制定者、監管機構、急救人員、道路安全倡導者以及我們運營所在的城市密切合作，以確保我們的服務對出行和整個社區產生積極影響。」

據監管機構的報告顯示，Waymo目前有100輛無人車在路上行使。Cruise在夜間部署約300輛，在白天部署100輛汽車。Cruise和Waymo公司本周還表示，他們在加州培訓了數千名急救人員，以應對道路緊急狀況。

曾有專家評估，如無人車投入使用，至少將造成數百萬人失業。不只是計程車、網約車司機和送餐人員會受到影響，在不久的將來，卡車司機、配送員、郵差等職業人員都會受到影響。