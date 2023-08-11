金山無人駕駛計程車獲准全天服務 市民憂增意外事故
加州公用事業委員會10日批准了舊金山自動駕駛計程車可以全天候為民眾提供收費服務的立法。這是無人駕駛技術實現商業應用具有里程碑的第一步，也為無人車在舊金山的發展鋪平了道路。
舊金山市、縣交通局以及消防局，並未回應針對無人駕駛車輛的管理和應對措施。只是在投票進行前表達了反對意見。當天早上，在立法會議召開前，分別有反對和支持立法的兩波人馬在委員會門前表達不同的觀點。有150人報名在聽證會議上發言，另有80多人報名在網上發言。
贊成舊金山推廣無人駕駛汽車的市民表示，支持新科技的應用，以及為殘障人士提供更便利和安全的出行方式。
反對這項決議的市民表示，2022年6月至2023年6月期間，自動駕駛車輛造成了近600次意外停車，而截至周一，消防官員統計今年有55次意外停車。 Cruise無人駕駛汽車公司統計，1月至7月期間總共發生了177起需要取回車輛的意外事件。其中17起涉及與執法部門的互動，並在14分鐘內得到解決。Waymo 在過去六個月內記錄了58次事故。
立法通過後，Waymo無人駕駛汽車公司發表聲明表示：「我們將繼續與政策制定者、監管機構、急救人員、道路安全倡導者以及我們運營所在的城市密切合作，以確保我們的服務對出行和整個社區產生積極影響。」
據監管機構的報告顯示，Waymo目前有100輛無人車在路上行使。Cruise在夜間部署約300輛，在白天部署100輛汽車。Cruise和Waymo公司本周還表示，他們在加州培訓了數千名急救人員，以應對道路緊急狀況。
曾有專家評估，如無人車投入使用，至少將造成數百萬人失業。不只是計程車、網約車司機和送餐人員會受到影響，在不久的將來，卡車司機、配送員、郵差等職業人員都會受到影響。
灣區委員會交通政策副總裁洛波（Emily Loper）說：「數據表明，這些無人駕駛車非常安全。在大多數情況下，比人類駕駛更安全。隨著科技的進步，安全狀況只會不斷改善。幾乎可以肯定的是，無人駕駛汽車已經到來，但我們沒有做好準備。」
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