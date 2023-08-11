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台經濟部攜手史大、柏加大 擴大新創合作

記者江碩涵／矽谷報導
經濟部8月10日在矽谷舉行「經濟部與柏克萊加大、史丹福兩校簽約暨APEC成果」記者會。（記者江碩涵／攝影）
經濟部8月10日在矽谷舉行「經濟部與柏克萊加大、史丹福兩校簽約暨APEC成果」記者會。（記者江碩涵／攝影）

台經濟部8月10日在矽谷舉行「經濟部與柏克萊加大、史丹福兩校簽約暨APEC成果」記者會，會中在經濟部技術處長邱求慧見證下，工研院與美國名校柏克萊加大新創加速器簽訂合作協議，SkyDeck將正式登台，此外，史丹福大學專業發展中心SCPD也將與台灣合作，擴大新創加速器及矽谷新創生態圈鏈結，增加更多資源協助台灣新創團隊。

史丹福大學與柏克萊加大是矽谷名校，鼓勵新創的能量也相當強勁。經濟部技術處與兩校自2022年起展開新創輔導合作，選送13家法人新創在美國拓展商務，並透過專業、客製、國際化的新創輔導，協助超過62%新創團隊在美期間取得國際商務協議及大廠合作。

今年經濟部正式與柏克萊加大新創加速器SkyDeck總經理Sibyl Chen簽訂合作協議，SkyDeck將正式登台，2024年起在台灣開設「國際創業家學校進階課程」，針對新創團隊訂定不同市場策略，並以國際觀點檢視團隊營運模式，讓產品可找到拓展海外市場的切入點。

今年經濟部正式與柏克萊加大新創加速器SkyDeck總經理Sibyl Chen簽訂...
今年經濟部正式與柏克萊加大新創加速器SkyDeck總經理Sibyl Chen簽訂合作協議，SkyDeck將正式登台。（記者江碩涵／攝影）

Sibyl Chen表示，對台灣的新創科技業感到印象非常強烈也非常好，希望能透過合作，針對台灣團隊的強項與弱點，幫助台灣新創產業更快地接觸全世界的連結與資源。邱求慧表示，台灣科技業的技術表現一項都非常強勁，學校和法人的研發能量水準高，但在行銷推廣與商業活動上，表現比較弱，展現優點、改善弱點，藉由平台創造更大的商業價值，就是合作能創造最高的效益。

除了柏克萊加大外，經濟部同時也首度與史丹福大學的SCPD（Stanford Center for Professional Development）校內新創加速器合作，鏈結超過250家企業家校友共同投資資源。SCPD過去曾投資多達350家科技新創，台灣新創可透過平台，進軍全球產業。

柏克萊加大SkyDeck加速器被評選為全世界大學舉辦的「學研型新創加速器」全球前五名，搭配輔導資源，SkyDeck具有國際投資部門，是矽谷最活躍的新創早期投資者之一，自2012年成立以來共投資466案、領投69案，其中有17家順利出場成功。

SkyDeck能有效槓桿柏克萊大學工學院、商學院、公衛學院的專門領域研發諮詢，加上綿密的多元領域產業界校友人脈，是SkyDeck能在短時間協助眾多新創成功市場化的關鍵。

柏克萊加大 投資 矽谷

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