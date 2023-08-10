台國史館館長陳儀深 胡佛檔案館演講

陳儀深受邀在史丹福大學胡佛檔案館年度近代中國與台灣工坊進行演講，解讀分析黃杰任警總時期的日記，審視國民黨威權統治下的政治案件。（本報記者／攝影）

台灣國史館館長陳儀深日前受邀在史丹福大學 胡佛檔案館年度近代中國與台灣工坊發表演講，解讀分析黃杰任警總時期的日記，審視國民黨 威權統治下的政治案件。

由國史館出版的《戰後台灣史料與研究：黃杰任職警總時期日記》總共6冊，其中編輯收錄了胡佛典藏的日記，還有台灣檔管局的《國防部 檔案》相關日記以及國史相關全宗。

黃杰將軍 （1902-95）從1958年8月至1962年11月擔任台灣警備總司令部 （簡稱：警總）總司令，任內留下一套完整的、逐日記載的工作日記。內容可大概分為兩大部分：一部分為每日情報摘要，包括「匪情」和「國際情報」兩項，占篇幅較少；另一部分占大多數篇幅的為黃杰每日從早到晚的行事紀錄，以「幾時幾分」分條陳述黃杰一日間的工作流程與內容，或詳或略，並間錄重要附件，如會議紀錄、講詞、公文及信函之影本或摘要等。

陳儀深指出，黃杰雖不像兩蔣會在日記中書抒發個人感情，只是平鋪直敘，卻有很多重要資訊。例如，他在1958年8月10日的日記中，自述奉命任職的原因是：「本島防務必須加強，以備戰爭。」正好對應上了當時的台海危機。而8月23日剛發生砲戰，警總8月29日就在全省範圍內進行檢查，逮捕了7000至8000人，顯然與砲戰有關，說明台灣海峽風雲緊急。

陳儀深專門解讀了黃杰日記中對60年雷震案和61年蘇東啟案的記載，並對比國民黨對這兩個時間相近、性質類似的案件的不同處理方式。

雷震是來自中國大陸的自由主義者、知識分子，他所倡導的言論自由、組織反對政黨，威脅到國民黨的政權安定，無法被容忍。根據黃杰日記中的內容，高層對雷震案積極嚴辦，總統蔣介石召見他下令執行逮捕，後又親自或透過副侍衛長電話查詢辦案情形。

相較而言，蘇東啟案的發動不是來自層峰，而是來自警總以及國安局的高級線民，且由於牽扯一群台籍政治精英觸犯台獨禁忌，踩剎車的反而是國安局陳大慶局長。陳誠副總統、蔣經國、蔣介石最後也同意縮小範圍，不擴及株連。

陳儀深指出，這表明國民黨政權在台灣的敵人除了對岸的共產黨，還有內部的外省自由主義知識分子和本省台籍精英。由於台灣人占8成多，外省人才1成，導致形勢十分敏感。所以才會有政治案件政治處理這種威權時代的特色。