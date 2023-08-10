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金山回去辦公人流增3成 公交車延長線助通勤

科技大企要求員工進公司 金山辦公室人流復甦

記者李怡／舊金山報導
舊金山回辦公室辦公人流量，有所復甦。（記者李怡／攝影）
舊金山回辦公室辦公人流量，有所復甦。（記者李怡／攝影）

灣區委員會（Bay Area Council）9日表示，7月份舊金山市中心的人流量仍比疫情前2019年7月的數量少了近56%，但好消息是，舊金山市中心辦公樓的人流訪問量比去年同期增長38.3%。

灣區委員會還提到華盛頓特區、紐約、洛杉磯、邁阿密、丹佛、波士頓、芝加哥、亞特蘭大、達拉斯和休斯頓辦公樓使用率情況，並表示，以上城市的辦公樓使用率均呈現復甦跡象。其中舊金山的恢復勢頭是這些被評估的城市中最強的。疫情之後，波士頓、芝加哥、丹佛和紐約的辦公場所人流量也都創當地歷史新高。

舊金山灣區最近包括Zoom在內的數十家科技巨頭公司宣布恢復辦公室辦公。蘋果公司、亞馬遜和谷歌員工現都實行混合工作制，而金融巨頭高盛和摩根大通則要求管理層員工每周現場工作五天。

在舊金山金融區工作的John Z表示，自己就職於一家家庭信託辦公室，目前已恢復每周回到辦公室辦公五天的工作制度。「在家辦公久了反而不習慣在路上的通勤時間，且在疫情期間領養的寵物狗因無人照看，又要送回領養處了，很不捨。」

但John表示，辦公室每天中午提供的餐食和水果讓自己的飲食更度恢復均衡，且回到辦公室跟團隊夥伴可以面對面交流溝通，大大提高了工作效率。

舊金山交通局為給回到辦公室的人員提供便利，吸引更多的遊客和市民回到市中心，還特別開設了Muni 1路公交車的延長線，在金融區乘車可直達日落和列治文區，為乘客節省了三分之一的時間。

灣區委員會經濟研究所還發布一組舊金山疫情之後經濟復甦的數據。除了市中心辦公樓的人流訪問量比去年同期增長38.3%，看出金山復甦的跡象，但從投資、住房、薪資、人口增長與經濟活力恢復等指數來看，舊金山相較於其他城市的排名都比較落後，整體呈現疲軟狀態。經濟復甦程度得分僅25.8分，排全國倒數第二名。經濟復甦排名第一位的德州奧斯汀（Austin）得分85.8分。

經濟復甦的排名得分主要從人口活力、房屋交易和租金漲勢等幾方面進行統計。舊金山從2020年到2021年有13萬人的人口流失，創下年度人口流失人數紀錄，且死亡率高於出生率。數據顯示，多數從舊金山外遷的人口，很多是搬到北加州其他地區，如沙加緬度和聖他克魯茲。還有一部分人口搬到德州和佛州。

舊金山灣區委員會經濟研究所舉行舊金山疫情之後經濟復甦會議。（記者李怡／攝影）
舊金山灣區委員會經濟研究所舉行舊金山疫情之後經濟復甦會議。（記者李怡／攝影）

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