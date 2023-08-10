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有毒品、治安危機 田德隆邊緣房屋六折價仍難售

記者李怡／舊金山報導
位於Van Ness大道上的公寓，低於市場價格一半出售，目前還是無人問津。（受訪者供圖）
位於Van Ness大道上的公寓，低於市場價格一半出售，目前還是無人問津。（受訪者供圖）

家住舊金山市中心Van Ness大道住宅的Lin姓業主向本報表示，他們首當其衝受到田德隆社區問題的影響。該區的毒品和治安危機，使得他們的一棟六層住宅不得不以低於市場價一半的價格上市出售，且還可能賣不掉。

位於Van Ness大道的這座六層住宅樓以600萬元（即每平方呎255元）的驚人低價上市。這個價格比多年前的房市價格還低很多。因為這一公寓樓位於Van Ness大道和Larch街的拐角處，就在田德隆社區的邊緣。

Lin先生說，在疫情初期，曾聯合幾個業主準備一起對市府提起訴訟，他們在呈送市府的陳情書寫道：「露天毒品銷售和其他犯罪活動，加上成群結隊的吸毒者和堵塞人行道的帳篷，普遍存在並威脅著田德隆區所有居民的健康和生命。舊金山市用田德隆區作為遊民的非官方收容區，這一政策侵犯了居民權利。」發起訴訟後不久，市政府清理了這條小巷，他們也就最終放棄了訴訟。

儘管政府已經清理了街道，但公寓業主表示，這一地段仍然是麻煩不斷。遊民有時會在這裡縱火、破壞公物、吸毒等。考慮到田德隆區面臨的挑戰，將這一公寓改造成支持性或無家可歸者住房，應該是不錯的解決方案。但Lin先生表示，當他與非營利組織聯繫購買時，沒有人表示有興趣。

Lin先生表示：「能否將公寓順利出售，要看大家對舊金山的未來會不會看好。我們已經持有這棟樓65年了，對於這個社區很有感情。但是礙於現在社區的環境和局面，不得不將其出售。出租對於租戶來講都是個很大的困難。」

田德隆社區居民Sam曾向本報表示：「對於田德隆社區的環境，政策監管嚴厲的時候，是與平時大不一樣。比如我所住的樓宇旁邊就是街頭巡邏大使的駐紮地，我們的公寓街道非常的安全和乾淨。但是隔壁兩條街的鄰居就沒有那麼幸運。 」他說，「田德隆社區擁有比其他社區都多的菸酒零售店，但該區也需要兒童和長者看護中心和消費中心。對於治安和社區環境的改善，不是那麼短暫就會出成果的。有些政策是治標不治本，希望官民緊密互動、建設更安全的社區環境。」

Larch街內的無家者帳篷聚集。（受訪者供圖）
Larch街內的無家者帳篷聚集。（受訪者供圖）

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