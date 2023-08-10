金山自駕車滿街跑 安全受質疑 NBC調查：技術尚不完善

儘管自駕車技術尚未完善，業界人士強調技術的安全優勢，認為自駕車表現優於人類駕駛，不會酒駕或分心。(Getty Images)

自動駕駛曾好似未來奇蹟。然而，在科技導向的舊金山 ，自駕車 現到處可見，包括送貨與接送乘客。不過，舊金山也已成為自駕車爭論最激烈地點之一，在擠滿一般車輛、自行車、行人與其他城市障礙物街道上，自駕車是否可安全無虞行駛？

NBC灣區調查組分析數千份州與全國交通紀錄包括事故報告，嘗試找出爭議原因。過去五年，全加州 自動駕駛汽車發生數百起車禍。加州大部分自駕車都有測試駕駛員在車內，可駕馭汽車的電腦系統。

目前，加州共有41家公司營運超過2000輛自駕車。儘管大多數車內都有測試駕駛員、可在必要時操控汽車，但仍有數百輛自駕車無人在車內控制。隨著自駕車進一步擴大在舊金山業務，部分人士認為，現在是對這項新興技術採煞車的時候。

有關自駕車安全性、駕駛員與人工智慧相比較的問題，業界並不總是能給出簡單的答案。根據加州DMV紀錄，去年這些自駕車的駕駛員必須手動操控自駕車數千次，其中包括出於安全因素。

但是，儘管自駕車技術尚未完善，業界人士強調技術的安全優勢，認為自駕車表現優於人類駕駛。由汽車巨頭通用汽車(General Motors)持有大部分股權的自駕車廠商「Cruise」全球政策事務副總裁羅曼(Prashanthi Raman)表示，自駕車不會酒後駕駛，開車不會分心，在大部分情況下，自駕車駕駛應類似人類駕駛，但也期望能改善互動效果不佳之處。

Cruise與Google母公司Alphabet旗下Waymo是競爭對手，為美國最大兩家無人駕駛汽車公司。它們正向加州公共事業委員會監管機構請願、要求擴大在舊金山的機器人計程車服務(robotaxi services)，以便乘客可每天24小時透過手機叫車。兩家公司已持有加州DMV測試許可證、允許在舊金山全天操作車輛。但最終目標是行車共享服務，類似Uber與Lyft，分別獲得加州公用事業委員會許可。

測試中的自駕車，車內有真人可控制的方向盤。DMV紀錄顯示，僅僅去年一年，人類駕駛員在自駕車內必須操控自駕車超過8000次。舊金山消防隊長尼爾森(Jeanine Nicholson)表示，若因安全問題必須真人操控自駕車，代表自駕技術仍未完善，在技術獲得改進之前，她反對無人自駕車的擴張。她不反對科技，但支持安全。