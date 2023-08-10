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「拉丁風情」騙局 宣稱在家賺大錢 專挑婦女下手

記者劉先進／屋崙報導
此前有一種名為「拉丁風情」的騙局，針對西裔婦女投放電視廣告，聲稱有在家銷售奢侈品的賺錢機會。不少人上當。（記者劉先進／翻攝）
此前有一種名為「拉丁風情」的騙局，針對西裔婦女投放電視廣告，聲稱有在家銷售奢侈品的賺錢機會。不少人上當。（記者劉先進／翻攝）

在9日的在線討論會上，聯邦貿易委員會地區行銷實踐部助理總監達凡（Kathleen Daffan）和消費者和商業教育部門律師門德茲（Rosario Mendez）說，還有一種名為「拉丁風情」（moda Latina）的騙局，針對西裔婦女投放電視廣告，稱她們可以通過在家銷售香水或奢侈品賺大錢，但受害者最終血本無歸。

門德茲表示，這種騙局投放廣告，讓女子拿著大把鈔票，頗有吸引力。廣告聲稱，可以在家工作或銷售奢侈品。比如，消費者在廣告中看到的是，可以銷售14K 黃金首飾賺大錢，有受害者被這個承諾所誘惑。因為她剛到美國，需要一份在家工作的賺錢機會。於是致電電視廣告顯示的號碼。

過幾天有人回電說，需要用匯票支付299元，會郵寄包裹給她。「如果需要做生意或購買產品，匯票的付款方式很奇怪。此外，當包裹收到時，消費者才需要給錢。而並非提前給錢。」對方還威脅說，最好準備好錢，因為她已承諾此事。隨後她照做，不久收到包裹，結果是一對垃圾。該公司還說，如果真的需要賺錢，必須繼續交更多錢，以獲得其他類型的產品。她一開始期待的是，一些能銷售的產品，但這些產品根本賣不出去。受害者最終向聯邦貿易委員會報告此事。

達凡說，一些受害者想參與新的商機，結果損失辛苦轉來的錢。聯邦貿易委員會在2021年終結了這場騙局。

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