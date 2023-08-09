聖縣精神疾病住療中心 落成

聖縣議員李洲曉表示，成人住院治療中心非常急需，樂見其開門服務。（本報檔案照）

聖他克拉拉縣議會、縣府行為健康服務部及運營夥伴「Momentum for Health」，8日共同為新設成人住院治療中心剪綵，慶祝新中心的落成。

「20個月以前，我們就呼籲解決和減緩本縣持續不斷的精神健康和藥品濫用危機。」聖縣議會議長艾倫柏格（ Susan Ellenberg ）說。艾倫柏格於2022年1月與縣議員李洲曉 （Otto Lee)一同發布了精神健康危機的聲明。

「從那以後，我們投入很多資金，增加精神健康和排毒服務的治療床位， 設立了全面的988熱線和移動應對小組，動工新的成人和青少年精神病醫院。現在我們又新開了一間幫助患者回歸獨立生活的設施。這一切都是巨大的進步，而這還僅僅只是開始。」

擁有28張床位的成人住療中心，服務有嚴重精神健康需求但並非危重期的病患。這些病患主要已經不需要重度治療，開始逐漸過渡到獨立生活。設施由運營夥伴Momentum for Health每周7天24小時派人駐守，將在今秋迎接第一位客人。

「我們知道有這樣一個需求，」縣議員史密提恩（Joe Simitian ）說。 他是縣府健康和醫院委員會主席， 長期呼籲擴展已有的行為健康服務。「我充滿信心。 我們很快會有很多新的設施幫助解決這一需求，包括為經歷精神危機的年輕人提供床位，和為重返獨立生活的患者提供過渡期幫助。」

新中心對舊有建築的翻新始於2022年底，大約耗資180萬元。而它所提供的服務每年要耗資大約280萬元。這一設施將成為不再需要最好級別行為健康治療，但仍無法重返獨立生活的有特殊需求人群的中間站。這些患者可能仍需要護理和一對一服務。設施將全天候提供此類服務。患者可能需要長期居住在設施內，最長可以達到兩年。

「有嚴重精神疾患的病人，尤其那些依賴社會福利 或低收入 人群，很難找到住處，」縣行為健康服務部主管Sherri Terao說。「這間新的治療中心是本縣治療系統的重要一環。患者可以長期居住在最寬鬆的社區環境中，避免在精神病院或精神健康康復中心長期住院。」

此外，設施還將提供給所有住戶營養健康的餐食、管家和洗衣服務、交通或送醫服務， 培養自理和合理社會行為的活動。

縣議員李洲曉表示，對這一項目非常樂見其成並開門服務。「我是去年底開始參與這一項目的，直到開放日都還有很多艱難險阻，」李洲曉說，「但我知道到這類設施是非常急需的。在和聖縣健康與醫療系統緊密合作後，我們加快了整個流程，迅速完成了這一重要項目。」

新設施座落於聖荷西 650 S. Bascom Ave.， 聖克拉拉谷醫療中心縣緊急精神服務部對街。