金山嚴厲緝毒 獄犯疫後首破千人

布里德表示，加大對吸毒販毒者的逮捕力度，關閉舊金山毒品市場，對社區的安全和城市的整體健康至關重要。（記者李怡／攝影）

舊金山監獄 8日發布的數據顯示，關押罪犯人數自疫情以來首次達到1000人。舊金山監獄人數的增加，與近來舊金山執法部門加大對公共場所吸毒和販毒者的逮捕力度有直接關係；因為人數增加，也相應出現了再建一所監獄的呼聲。

數據指出，疫情爆發時，舊金山市監獄釋放了很多犯人，使得關押人口從2019年的1277人減少到2020年的850 人。由於關押人數減少，在2020年8月還關閉了位於市區的一所監獄。而現在，隨著監獄人口回升，舊金山副警長協會呼籲再建立一座新的、安全性更高的監獄，並提供就業計畫培訓。

舊金山監獄人數的增加，與近來執法部門加大對在公共場所吸毒和販毒者的逮捕力度有直接關係。自5月30日以來，舊金山市啟動了抓捕涉嫌公共場所吸毒者的計畫。

這一計畫由舊金山市長布里德提出。她表示：「關閉舊金山毒品 市場，對社區的安全和城市的整體健康至關重要。舊金山市府各部門以及州和聯邦合作夥伴，為應對這場芬太尼危機所做的工作，將會也必須持續和擴大。不能再接受毒品市場的存在，必須追究責任，同時為處於危機中的人們提供幫助。」

舊金山縣警局應急服務小組的統計顯示，自6月28日開始緝毒的10天之內，查獲203克毒品。芬太尼和可卡因各佔一半。10天內縣警共扣押23人，其中5人被關入監獄，並開出罰單11張，另向74名無家者提出支援服務。而且，在田德隆地區隨處可見縣警巡邏車輛。

舊金山警察局（SFPD）自全民緝毒行動以來，將執法重點放在田德隆地區和市場南街區（South of Market）。今年迄今為止，警局已在該地區查獲60多公斤芬太尼。且警方不會在公共場所對已經吸毒的人進行化學測試，而是在看到有人吸毒時立即將其逮捕，即使在公共場所呈現出吸毒後的症狀，也都會被逮捕。

對於逮捕行動也有部分人士表示反對。進步派立法活躍人士馬洛夫(David Mauroff) 表示：「市政府現在決定逮捕、起訴和監禁，只是臨時解決公共安全問題的方法。大量研究和科學證明，如此反毒品戰，一定會失敗。」

舊金山市長辦公室發言人李美生（Mason Lee）則表示，自市長布里德宣布全面治理毒品危機以來，自5月30日開始的統計數據顯示，已逮捕涉毒人員216人、查獲毒品近14公斤，以及查獲近2萬6000元的涉毒現金。