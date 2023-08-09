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金山市議員華頌善被查出報復安檢警 威脅「我會揍你屁股」

編譯組／舊金山8日電
舊金山人力資源局主任日前指，舊金山市議員華頌善對縣警局學員巴特勒採取報復行為。（美聯社）
舊金山人力資源局主任日前指，舊金山市議員華頌善對縣警局學員巴特勒採取報復行為。（美聯社）

舊金山人力資源局主任日前指，舊金山市議員華頌善 (Shamann Walton) 對縣警局學員巴特勒 (Emare Butler) 實施報復行為。巴特勒去年6月在舊金山市政廳擔任安檢工作時，要求華頌善取下腰帶。華頌善當時大發脾氣，對巴特勒破口大罵。

舊金山人力資源局表示，華頌善觸犯了市府政策，對安檢學員進行報復。根據受害人巴特勒表示，華頌善去年夏日，於舊金山市府大廳安檢站內使用種族污辱言語，對他進行言語騷擾。

巴特勒說，他於2022年6月24日在華頌善通過安檢站的金屬探測器之前，要求他取下腰帶。根據縣警局備忘錄，華頌善開始對巴特勒大發脾氣，並說：「製造問題的總是你這種看起來像我的『N…』！」他在對巴特勒大喊大叫時，也多次稱安全檢查規定是「N…狗屎」。華頌善與巴特勒均為非洲裔。

巴特勒先前對舊金山紀事報（Chronicle）表示，華頌善企圖用他的職位對他做出威脅。華頌善說：「你一定不知道我是誰，我會揍你的屁股！」

人力資源局主任伊善 (Carol Isen)上周致函巴特勒表示，市府已對巴特勒所提「騷擾與報復其他控罪」完成了調查工作。根據伊善的說法，人力資源局審查巴特勒的書面控訴後，亦審查其他相關文件與資訊，發現證據充實，與其2022年的調查結果吻合，即華頌善行為不當。審查報告亦認為，舊金山縣警局對全案反應適當。

華頌善去年表示，縣警局不會準確描述兩個非裔黑人之間發生的事情。華頌善聲稱，由於他要求執法人員負起更大責任，遭到巴特勒與其他縣警的虐待。華頌善說，他於2020年順利推出選票法，要求對縣警局設立監督委員會。

伊善同時指出，華頌善的幕僚長吉宜 (Natalie Gee) 對巴特勒採取了報復。巴特勒向人力資源局呈送吉宜保護華頌善的社交媒體宣傳，稱華頌善要求執法單位負責任，結果被警局人員盯上。吉宜對舊金山紀事報稱，她尚未有機會讀到人力資源局書面聲明，因此無法發表評論。

不過，根據規定，即使調查發現華頌善違反政策，市府也不能對這位民選官員採取任何紀律處分，但是其他市議員可以就此事件對他發表象徵性的告誡，然而截至目前為止，市議會對告誡華頌善的興致不高。

大部分市議員去年都沒有對這起事件發表意見，只有市長布里德（London Breed）和市議員梅義加（Myrna Melgar）認為華頌善應該道歉。

舊金山 非裔 黑人

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