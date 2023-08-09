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金山學區選舉 非公民家長有投票權「移民家長一大勝利」

編譯廖宜怡／綜合8日電
加州上訴法院裁定，舊金山非公民家長有權在當地學區的選舉中投票。（美聯社）
加州上訴法院裁定，舊金山非公民家長有權在當地學區的選舉中投票。（美聯社）

加州上訴法院8日裁定，根據舊金山2016年由選民投票通過的一項法案，舊金山非公民家長有權在當地學區委員會的選舉中投票。裁決也適用於屋崙去年選民支持的一項類似法案。

舊金山2016年通過允許非公民家長投票的N提案（Proposition N），已於2018年起生效，此舉創加州先河。2021年，法案又獲市議會無限期延長。

然而，舊金山高等法院法官奧默（Richard Ulmer）於2022年7月根據一項條款，裁定這項提案無效。奧默指出，加州憲法規定，「年滿18歲且居住在本州的美國公民可以投票（may vote）」，這意味著禁止加州和地方政府充許非公民投票。

不過，州第一區上訴法院（First District Court of Appeal）8日表示，「可以投票」的措辭，並不能限制加州或地方政府擴大投票權的權力，尤其是像舊金山這樣擁有實質性自治權力的特許城市。上訴法院按照標準法律程序，暫時擱置奧默的裁決，並允許非公民家長在今年11月的選舉中投票。

上訴法院法官西門斯（Mark Simons）在這項三比零通過的裁決中說：「加州憲法中的地方自治歷史表明，它有意在市政事務上賦予特許城市廣泛的權力。賦予特許城市擴大選民範圍的權力有其道理，因為選民認為，這麼做更能滿足當地居民的需求。」

屋崙是加州125個特許城市之一，該市去年11月由66%選民投票通過的S提案（Measure S），授權市議會批准非公民家長或監護人在學區選舉中投票。

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）發出聲明說：「8日的裁決對移民家長來說是一大勝利，他們可以繼續在舊金山學區的選舉中行使投票權。一旦有更多家長對我們的學校發表意見，就會為所有學生和社區帶來更好的結果。」

保守派非營利組織「美國司法基金會」（United States Justice Foundation）創始律師雷西（James Lacy）8日表示，他們不排除向加州最高法院提出上訴，但更有興趣向聯邦法院提出這一問題，理由是非公民投票會稀釋美國公民的選票。

雷西說：「美國開國元勛應該沒有料到，中國駐舊金山領事館的雇員，居然可以在舊金山學區的選舉中，和舊金山公民享有平等的投票權。」

雷西稱，他的組織將對加州任何允許非公民投票的城市提起告訴。

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