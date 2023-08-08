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舊金山共享單車站點 前進金門公園 布里德：鼓勵市民綠色出行

記者李怡／舊金山報導
金門公園內的共享單車站已落成，即將啟用。（記者李怡／攝影）
金門公園內的共享單車站已落成，即將啟用。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德 （London Breed） 7日與舊金山康樂公園局 (RPD)、市交通管理局 (SFMTA) 、 Lyft公司聯合宣布，舊金山Bay Wheels共享站點落戶金門公園。目前公園內八個Bay Wheels單車共享站均已落成，將在本周末舉辦的Outside Lands 音樂節期間開放使用。未來數周內還將再新增四個共享站點。

布里德表示：「歡迎Bay Wheels共享自行車站點落戶金門公園，為民眾享受公園綠化環境提供了便利，是戶外周末的完美補充，也為市民提供更多遊覽公園的選擇。感謝Lyft 與市府合作建設舊金山，並創建一個更安全、更持續、更熱情的城市，為市民的綠色出行提供條件。」

代表日落區的市議員殷嘉立（Joel Engardio）表示：「金門公園內生機勃勃，騎著單車在這裡與家人和親友享受自然環境，是再美好不過的體驗了。這一項目的落成也是對市民綠色出行最好的鼓勵。」

金門公園單車共享站的增加，是建立在Bay Wheels今年5月份宣布的建設日落區的規畫基礎之上。共享單車站點的設立，預計可進一步緩解公園周圍的擁堵路況。未來增加的單車站點還將增加前往迪揚博物館（De Young Museum）、加州科學館和金門公園等熱門景點車輛，同時鼓勵市民騎自行車參加公園內舉辦的特別活動和日常參觀。

自金門公園甘迺迪大道（JFK Dr. ）2022年實現永久無汽車化以來，公園局與交通局共同討論實施了數十項交通改善措施。包括全藍色空間停車場、自備自行車計畫，以及擴大免費停車場擺渡車服務。大道沿途還設立了藝術裝置、公共鋼琴、社交座位、遊戲和現場音樂演出等。

為保護公共資源的安全使用，在開鎖單車前需要下載Lfty手機應用程序解鎖，或是使用公交卡（Clipper Card）進行解鎖。

共享單車站點，沿著肯尼迪大道分別在Lloyd Lake、Chain of Lakes 、MLK 夾Chain of Lakes、停車場以北的Bowling Green Drive、Stow Lake、Lindley Meadow (30th Ave.)、位於Hellman and Marx Meadows之間的Service Rd。

Outside Lands音樂節將於本周五（11日）至周日(13日)在金門公園內舉行。除了新的自行車共享站外，Bay Wheels 還將在中午至晚上 11 時期間，在 JFK Drive 和 Transverse Drive 的交叉口提供現場代客泊車服務。

舊金山 Lyft JFK

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