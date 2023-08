舊金山共享單車站點 前進金門公園 布里德：鼓勵市民綠色出行

金門公園內的共享單車站已落成,即將啟用。(記者李怡/攝影)

舊金山 市長布里德 (London Breed) 7日與舊金山康樂公園局 (RPD)、市交通管理局 (SFMTA) 、 Lyft 公司聯合宣布,舊金山Bay Wheels共享站點落戶金門公園。目前公園內八個Bay Wheels單車共享站均已落成,將在本周末舉辦的Outside Lands 音樂節期間開放使用。未來數周內還將再新增四個共享站點。

布里德表示:「歡迎Bay Wheels共享自行車站點落戶金門公園,為民眾享受公園綠化環境提供了便利,是戶外周末的完美補充,也為市民提供更多遊覽公園的選擇。感謝Lyft 與市府合作建設舊金山,並創建一個更安全、更持續、更熱情的城市,為市民的綠色出行提供條件。」

代表日落區的市議員殷嘉立(Joel Engardio)表示:「金門公園內生機勃勃,騎著單車在這裡與家人和親友享受自然環境,是再美好不過的體驗了。這一項目的落成也是對市民綠色出行最好的鼓勵。」

金門公園單車共享站的增加,是建立在Bay Wheels今年5月份宣布的建設日落區的規畫基礎之上。共享單車站點的設立,預計可進一步緩解公園周圍的擁堵路況。未來增加的單車站點還將增加前往迪揚博物館(De Young Museum)、加州科學館和金門公園等熱門景點車輛,同時鼓勵市民騎自行車參加公園內舉辦的特別活動和日常參觀。

自金門公園甘迺迪大道(JFK Dr. )2022年實現永久無汽車化以來,公園局與交通局共同討論實施了數十項交通改善措施。包括全藍色空間停車場、自備自行車計畫,以及擴大免費停車場擺渡車服務。大道沿途還設立了藝術裝置、公共鋼琴、社交座位、遊戲和現場音樂演出等。

為保護公共資源的安全使用,在開鎖單車前需要下載Lfty手機應用程序解鎖,或是使用公交卡(Clipper Card)進行解鎖。

共享單車站點,沿著肯尼迪大道分別在Lloyd Lake、Chain of Lakes 、MLK 夾Chain of Lakes、停車場以北的Bowling Green Drive、Stow Lake、Lindley Meadow (30th Ave.)、位於Hellman and Marx Meadows之間的Service Rd。

Outside Lands音樂節將於本周五(11日)至周日(13日)在金門公園內舉行。除了新的自行車共享站外,Bay Wheels 還將在中午至晚上 11 時期間,在 JFK Drive 和 Transverse Drive 的交叉口提供現場代客泊車服務。