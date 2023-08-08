我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

儲存20多種傳染病原體 加州中資實驗室擬重新營業 當局要查

預估城市復甦需7年 舊金山2間最大旅館 業主放棄注資

編譯組／綜合報導
大型旅館業主宣布放棄兩個舊金山大飯店，稱其為「困難但必要的決定」，預估舊金山城市復甦需要5-7年。(Getty Images)
大型旅館業主宣布放棄兩個舊金山大飯店，稱其為「困難但必要的決定」，預估舊金山城市復甦需要5-7年。(Getty Images)

「帕克旅館與度假村集團」(Park Hotels & Resorts)日前宣布放棄舊金山兩間最大的旅館，稱其為「困難但必要的決定」，此舉反映了訂房量大幅減少，並且預期中的疫後復甦將比原先估計的時間更長。

集團執行長巴特摩(Thomas Baltimore)3日在財報電話會議詳述了6月份的報告，公司將停止支付11月份到期的7億2500萬元貸款，款項用於擁有1024間客房的旅館「Parc 55」，以及擁有1921間客房的舊金山聯合廣場希爾頓酒店（Hilton San Francisco Union Square），這是舊金山市最大的旅館。

巴特摩表示，旅館每間房間收入比2019年的水平減少了48至52%。相較之下，集團在紐約的旅館估計僅減少2%或更少。他指出，可以見到舊金山是一個真正的異常值(outlier)，他在舊金山度過時間與其他人一樣多，關鍵是恢復期將延長，「我們曾經想過是1-3年，現在則可說約需5-7年。」

此舉表明，帕克旅館集團加入投資人與零售商、自舊金山重要旅遊區與購物核心區Powell街與聯合廣場(Union Square)撤離的行列。Westfield放棄距離「Parc 55」旅館兩個街區的同名購物中心；Nordstrom正準備於本月底關閉營業35年的商店；僅隔一個街區的Saks Off Fifth與Old Navy也已關店。不過，也有部分奢華零售商正在該地區擴充業務。

巴特摩指出，儘管大型會議已回流，但全市會議旅館訂房預估將於今年之後，減少至約每年45萬間房，低於疫情前的87萬間房。大型旅館高度仰賴團體商務旅行，其消費通常超過休閒旅客。

帕克旅館集團旗下位在舊金山的兩間規模較小旅館，包括擁有344間房間的「JW Marriott Union Square」與316間房的「Hyatt Centric Fisherman's Wharf」的狀況較佳，但仍低於2019年水平，訂房量減少了20%-30%。

巴特摩在報告中也提及「末日循環」(doom loop)，也就是城市中持續有居民外移與投資減少的風險，從而導致財務危機。舊金山市首席經濟學家伊根(Ted Egan)表示，舊金山市上個月仍未進入這個階段，並可見到緩慢復甦。

巴特摩認為，儘管他認為城市領導者與其他人正在非常努力改變現狀，但需要時間。他表示，放棄兩家大型旅館，「基本上降低在舊金山營運的風險。」

另一個不確定因素是，長期擔任舊金山旅遊局長的艾斯山卓 (Joe D’Alessandro) 將於今年底退休，目前尚未任命繼任者。 巴特摩表示，新人組建新團隊需要時間。不過，舊金山旅遊局預估，旅遊業和遊客量將於2025年完全恢復。

舊金山 投資 零售商

上一則

一天內連中2次刮刮樂 洛男喜獲100萬元

下一則

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

延伸閱讀

LA房屋中位價達97萬 較疫前增3成 直追舊金山、聖荷西

LA房屋中位價達97萬 較疫前增3成 直追舊金山、聖荷西
外日落區文藝街會 舊金山市長布里德穿漢服同樂

外日落區文藝街會 舊金山市長布里德穿漢服同樂
舊金山警局：今年至7月底繳獲毒品 一半以上是芬太尼

舊金山警局：今年至7月底繳獲毒品 一半以上是芬太尼
舊金山周末連3起槍擊事件 1死1傷

舊金山周末連3起槍擊事件 1死1傷
舊金山一個周末發生三起槍擊事件

舊金山一個周末發生三起槍擊事件

熱門新聞

灣區知名幽默作家吳玲瑤在矽谷辭世，享年72歲。(陳漢平提供)

灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世

2023-08-01 02:17

脫離收容所 台父子現身感謝捐款

2023-08-01 12:25
最新全美最佳醫院排名出爐，加州五家醫院躋身榮譽榜。（圖片取自Google地圖）

「全美最佳醫院」加州5家上榜 灣區2家獲選

2023-08-03 00:26
根據 Apartment List 的數據，佛斯特城的租金比舊金山高出 47%。 （Getty Images）

想不到這個小鎮 成為灣區租金最高的地方

2023-07-30 21:48
巴洛阿圖社區知名美式餐館「麥克餐館酒吧」老闆房租遲繳一天，面臨被驅逐的命運。（電視新聞截圖）

矽谷知名麥克餐館酒吧「遲1天繳租」被逼遷 市長幫說話

2023-08-07 01:11
9歲華裔女孩艾米麗·程在聖荷西私立學校Harker School的游泳池裡失去知覺，經搶救無效後死亡。（記者葛歆睿 / 攝影）

華裔女童夏令營戲水死亡 家長熱議是否限制孩子「游泳自由」

2023-08-05 02:20

超人氣

更多 >
她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉
愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊
美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情
涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪
便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪