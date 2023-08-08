預估城市復甦需7年 舊金山2間最大旅館 業主放棄注資

大型旅館業主宣布放棄兩個舊金山大飯店，稱其為「困難但必要的決定」，預估舊金山城市復甦需要5-7年。(Getty Images)

「帕克旅館與度假村集團」(Park Hotels & Resorts)日前宣布放棄舊金山 兩間最大的旅館，稱其為「困難但必要的決定」，此舉反映了訂房量大幅減少，並且預期中的疫後復甦將比原先估計的時間更長。

集團執行長巴特摩(Thomas Baltimore)3日在財報電話會議詳述了6月份的報告，公司將停止支付11月份到期的7億2500萬元貸款，款項用於擁有1024間客房的旅館「Parc 55」，以及擁有1921間客房的舊金山聯合廣場希爾頓酒店（Hilton San Francisco Union Square），這是舊金山市最大的旅館。

巴特摩表示，旅館每間房間收入比2019年的水平減少了48至52%。相較之下，集團在紐約的旅館估計僅減少2%或更少。他指出，可以見到舊金山是一個真正的異常值(outlier)，他在舊金山度過時間與其他人一樣多，關鍵是恢復期將延長，「我們曾經想過是1-3年，現在則可說約需5-7年。」

此舉表明，帕克旅館集團加入投資 人與零售商 、自舊金山重要旅遊區與購物核心區Powell街與聯合廣場(Union Square)撤離的行列。Westfield放棄距離「Parc 55」旅館兩個街區的同名購物中心；Nordstrom正準備於本月底關閉營業35年的商店；僅隔一個街區的Saks Off Fifth與Old Navy也已關店。不過，也有部分奢華零售商正在該地區擴充業務。

巴特摩指出，儘管大型會議已回流，但全市會議旅館訂房預估將於今年之後，減少至約每年45萬間房，低於疫情前的87萬間房。大型旅館高度仰賴團體商務旅行，其消費通常超過休閒旅客。

帕克旅館集團旗下位在舊金山的兩間規模較小旅館，包括擁有344間房間的「JW Marriott Union Square」與316間房的「Hyatt Centric Fisherman's Wharf」的狀況較佳，但仍低於2019年水平，訂房量減少了20%-30%。

巴特摩在報告中也提及「末日循環」(doom loop)，也就是城市中持續有居民外移與投資減少的風險，從而導致財務危機。舊金山市首席經濟學家伊根(Ted Egan)表示，舊金山市上個月仍未進入這個階段，並可見到緩慢復甦。

巴特摩認為，儘管他認為城市領導者與其他人正在非常努力改變現狀，但需要時間。他表示，放棄兩家大型旅館，「基本上降低在舊金山營運的風險。」

另一個不確定因素是，長期擔任舊金山旅遊局長的艾斯山卓 (Joe D’Alessandro) 將於今年底退休，目前尚未任命繼任者。 巴特摩表示，新人組建新團隊需要時間。不過，舊金山旅遊局預估，旅遊業和遊客量將於2025年完全恢復。