遲1天繳租 巴洛阿圖「麥克餐館酒吧」被逼遷 市長盼房東重新考慮

巴洛阿圖社區知名美式餐館「麥克餐館酒吧」老闆房租遲繳一天，面臨被驅逐的命運。（電視新聞截圖）

有29年歷史的巴洛阿圖社區知名美式餐館「麥克餐館酒吧」(Mike′s Diner and Bar)， 因餐館老闆房租遲繳一天，面臨被驅逐的命運。

餐館老闆華勞 (Mike Wallau) 因其罹患殘障症的女兒醫療問題，延遲繳納房租支票才一天，竟於三天之後，收到Ventana 房地產管理公司通知。通知信件中除了退回他遲一天繳付的2萬2052.81元租金 支票外，另外通告，管理公司已展開驅逐行動。

華勞目前正與律師合作，試圖制止驅逐行動。此期間，巴洛阿圖社區與市府正計畫展開行動，支持社區老餐館繼續經營下去。巴洛阿圖過去五年內，一共有15個行業商號面臨關閉營運命運，其中許多因新冠疫情 來襲，運作周轉不靈。

巴洛阿圖市長顧錦珍 (Lydia Kou) 表示，市府經理正討論介入調和的可能性。然而目前仍未確定。顧錦珍說，她希望房東 業主重新考慮，因為麥克餐館酒吧廣受地方社區民眾喜愛。

顧錦珍本人也是房地產業者。她說，一般出租合約都有寬限期，可是對於華勞的租約細節，她不甚清楚。

華勞於五年前大規模擴建餐館，將餐館擴建到鄰近一家廢棄的五金行內。他說，整個擴建計畫進行兩年，總經費高達200萬元。麥克餐館酒吧改建完成後八個月，由於新冠疫情來襲，連續關閉了17個月之久。他說，新冠疫情來襲後，房東對他不甚滿意。他也覺得不受到歡迎。他設法改善關係，可是效果不彰。

華勞說，自從老房東過世之後，餐廳所在地產業由 Scher 控股責任有限公司 (Scher Holdings LLC)以及房東遺孀基金會管理。他與房地產管理單位之間的關係一直不佳

華勞說，他過去也在波托拉谷經營一家餐館，與房東之間關係互動極佳。

Scher 控股責任有限公司沒有回覆媒體查詢。

麥克餐館酒吧過去亦面臨法律糾紛。租金管理機構去年8月控告華勞欠租1萬9000元。經過雙方協調之後，華勞同意繳付欠租，並按時繳付租金，同時代付全案律師費5000元。

社區活躍人士福魯茲基 (Louis Furutsuki) 表示，麥克餐館酒吧廣受地方人士喜愛，整個事件發展令人震驚。他說，過去五年間，巴洛阿圖關閉了15家商業行號，過去三個月就有一家瑜珈店 (yoga shop) 與一家印刷所關閉。這15家關閉的商店中，三分之一至今仍是空盪盪的。至於新開的商店主要是個人服務諮詢，而非有活絡社區作用的零售商店。

此外巴洛阿圖2月間發生大火，焚毀多家商店，包括Bill′s 咖啡廳，一家Philz 咖啡店，AJ′s 乾洗店等。