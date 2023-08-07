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聖荷西市擬購聖塔克拉拉縣兩英畝土地建屋 供低收戶租用

編譯胡立宗／綜合報導
聖荷西市計畫收購的聖他克拉拉縣兩英畝閒置土地。（取自Google Satellite）
聖荷西市計畫收購的聖他克拉拉縣兩英畝閒置土地。（取自Google Satellite）

聖荷西市計畫購併聖他克拉拉縣（Santa Clara County）的兩英畝閒置土地，以改建為五排三層樓高的連棟屋，同時還會保留ADU供低收入戶租用。市議會訂8月8日討論該區的預定區劃，啟動工程的環境影響評估，以及正式決定是否自8月22日起購入該地。不過，新建許可不會那麼快就核發，要等都市規劃主管出席聽證會後才能拍板定案。

位於Moorpark Avenue 2323號至2391號的建物荒廢已久。當地都市規劃官員表示，過去十年間有許多改建案都未成案，如果這次能成功，對於改善當地環境頗有助益。聖荷西焦點報報導說，負責新建案的是來自科羅拉多州丹佛市的True Life Companies，他們計畫拆除現有的14棟住宅，改建41間連棟屋，附加17間ADU。

市府報告指出，預定拆除的，除了房舍，還有幾間庫房、車棚等。另外，新建的連棟屋將有二至三間臥室，空間約在1100平方呎至1800平方呎之間，另外附帶可停兩輛車的車庫。其中17間將會附加獨立套房或ADU，提供當地的低收入戶租用。

聖他克拉拉縣的規定是，一家四口的年收入低於8萬9000元者，視為極低收入戶（very low income household），年收入13萬7000元的四口之家則為低收入戶。

True Life Companies另將規劃5000平方呎、面對Moorpark Avenue的保留地，以供聖荷西市未來使用。建商的專案經理Kelley Rutchena表示，這個建案能為聖荷西帶來更多住房，也將有助提升Moorpark Avenue附近居民的生活環境。

低收入 聖荷西 科羅拉多州

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