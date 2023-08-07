舊金山警局：今年至7月底繳獲毒品 一半以上是芬太尼

今年截至7月底，舊金山警察局查獲123公斤毒品。（舊金山警察局供圖）

舊金山 警局（SFPD）6日表示，2023年到現在，舊金山查獲非法毒品 中有一半以上是芬太尼。截至7月底，舊金山警察局查獲的123公斤毒品中，僅在田德隆（Tenderloin）地區沒收的芬太尼就占了80公斤。

2023年迄今，警方在田德隆逮捕了533名販賣毒品人員，已超過2022年全年逮捕的566人。舊金山警察局長史考特指出，今年查獲的非法毒品總量已超過去年查獲的麻醉品總量：「警局致力於將毒品從街道上清除，並追究毒販責任。舊金山應該成為居民、企業和遊客居住的安全之地。」

舊金山市長布里德表示：「田德隆區的執法工作是政府的首要任務。市府會繼續推進這一勢頭，打擊露天毒品市場和非法毒品銷售，使舊金山對每個人來說都是安全的。」

警方表示，芬太尼是一種強效合成鴉片類藥物，近年來導致市內因藥物過量致死的的人數增加。國家藥物濫用研究所表示，它的效力比嗎啡強50至100倍，即使少量也可能致命。

舊金山市2023年前四個月有268人因吸毒過量致死，其中近80%與芬太尼有關。其中非裔 占死亡人數的三分之一，儘管非裔人口僅占舊金山總人口的5%。

布里德市長曾表示，取締舊金山毒品市場，對社區安全和城市整體健康至關重要。舊金山市府各部門以及州和聯邦合作夥伴，為應對這場芬太尼危機所做的工作將會也必須持續和擴大。她說，不能再接受毒品市場的存在，必須追究責任，同時為處於危機中的人們提供幫助。

舊金山縣警局應急服務小組的統計顯示，自6月28日至7月7日10天之內查獲203克毒品，其中芬太尼和可卡因各占一半。縣警共扣押23人，其中5人被關入監獄，並開出罰單11張，另向74名遊民提出支援服務。如今在田德隆地區隨處可見縣警巡邏車輛。

舊金山警察局自全面緝毒行動以來，將執法重點放在田德隆地區和市場南街區（South of Market）。今年迄今為止，警局已在該地區查獲60多公斤芬太尼。警方不會在公共場所對已經吸毒的人進行化學測試，而是在看到有人吸毒時立即將其逮捕。即使是在公共場所呈現吸毒後的症狀，也都會被逮捕。