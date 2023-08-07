東巴洛阿圖「點燃和平祈禱活動」 5000多人參與

多個教會組織志工在現場發送免費餐食。(記者孫愛薇／攝影)

東巴洛阿圖市基督教信仰社區(EPA Faith Community)等多個基督教團體6日共同舉辦「點燃和平祈禱活動」，在半天的時間內提供各種服務，為東巴洛阿圖市民帶來關懷，並關注社區目前遭遇的暴力與住房危機。主辦方希望透過外部資源與教育 計畫，協助需要的弱勢團體重建生活，打破少數族裔和父母入獄的年輕人世代弱勢循環。

點燃和平祈禱活動提供免費的遊樂設施，吸引大小朋友熱烈參與。(記者孫愛薇╱攝影)

今年的祈禱活動設計有更多的親子活動，鼓勵東巴洛阿圖市的居民帶著小朋友走出家門，加入祈禱活動凝聚社區力量。活動提供免費餐食，還送出保溫箱、腳踏車和禮品。除了小朋友最喜歡的充氣跳跳床外，還設置有攀岩、迷你動物園 和小火車等兒童設施，以闔家歡樂的氣氛與社區居民一起同樂。

生命河靈糧堂基金會主席Sam Loh表示：「服務社區是我們的使命。這一天提供免費食物與禮物，還有各種的服務。期望這樣的活動讓居民感受到，在這裡仍然有人在乎他們，關心他們。」

生命河靈糧堂基金會主席Sam Loh(右)與SHP Christian Foundation的Susanna Pau(左)，希望活動帶給居民快樂與充滿笑聲的一天。(記者孫愛薇╱攝影)

主辦活動團體之一的SHP Christian Foundation 代表Susanna Pau表示，為這個社區的人們把快樂與笑聲找回來，是很重要的事情。今年活動嘗試著朝向做得像是迷你版的大美樂園 （California's Great America），讓大人小孩都能在這一天玩得開心。

繪本作家Marvin Song贈送超過百本兒童繪本，並在現場為每一本書簽名。(記者孫愛薇╱攝影)

現場還有繪本作家Marvin Song贈送超過百本簽名繪本給參與活動的小朋友。繪本以上帝七天創造天地萬物為主題，搭配淺顯易懂的圖畫說明。

出生自離婚破碎家庭的Marvin Song希望，這本書可以讓居住在東巴洛阿圖市孩童，不管在未來他們遇到什麼困難，都可以記得當初家長曾經念這本書給他們，帶給他們曾經美好的記憶。

本次活動超過5000人次參與。許多家長攜帶兒童前來，現場熱鬧非凡，充滿家庭歡樂氣氛。