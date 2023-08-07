外日落區文藝街會 舊金山市長布里德穿漢服同樂

舊金山市長布里德身穿漢服（右）與市議員殷嘉立參加日落區「舊金山藝術遊」文化攤位活動。（受訪者供圖）

由安老自助處、外日落區商會、美亞醫療集團（AAMG）、舊金山 市經濟與勞動力發展辦公室（OEWD）聯合Walgreen、藍十字保險 、安樂居、Dignity Health、曹樂東醫生診所、漢服協會等多個文化團體，周末在外日落區Irving街舉辦「舊金山藝術遊」（Art walk SF）文化攤位活動，吸引了眾多本地市民和遊客到訪。

舊金山市長布里德5日身穿漢服參加活動。她表示，感謝市議員殷嘉立以文化藝術的方式凝聚社區力量，帶動社區商業發展。同時感謝各位社區領袖和團體對活動的支持和參與。她感受到了這一街會的活力，期待未來在日落區舉辦的夜市活動也可以同樣成功精彩。

殷嘉立表示：「很高興可以在日落區舉辦藝術主題活動。儘管舊金山面臨著諸多挑戰，但還是應積極團結，為社區居民和小商戶們創造機會和歡樂的生活體驗。」他提醒市民和遊客，記得參加將於9月15日在日落區舉辦的夜市活動。

「舊金山藝術遊」中，民眾穿著漢服參加活動。（受訪者供圖）

安老自助處行政總裁鍾月娟說：「聯合社區各界舉辦藝術療癒社區活動，就是希望通過藝術文娛活動，加強社區族裔之間的文化溝通，增強民眾認同感，促進小商業的發展。」

安老自助處當天還提供了新冠疫苗注射、醫師問答、房屋申請資訊、就業 等社會服務諮詢。

「舊金山藝術遊」文化攤位活動，吸引了眾多本地市民和遊客到訪。（受訪者供圖）

當天藝術活動還有各式攤位展覽，包括繪畫、攝影、花藝、音樂、舞蹈、服飾等，吸引了當地的居民和遊客駐足購買與合影留念。

出席當天活動的代表還有舊金山市小商業辦公室行政主任湯凱蒂、舊金山市副警察局長拉薩（David Lazar）、美亞醫療集團醫師團代表、外日落區商會代表、勞動力發展辦公室代表等。