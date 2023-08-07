我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯房屋中位價達97萬 較疫前增3成 直追舊金山、聖荷西

矽谷知名麥克餐館酒吧「遲1天繳租」被逼遷 市長幫說話

外日落區文藝街會 舊金山市長布里德穿漢服同樂

記者李怡／舊金山報導
舊金山市長布里德身穿漢服（右）與市議員殷嘉立參加日落區「舊金山藝術遊」文化攤位活動。（受訪者供圖）
舊金山市長布里德身穿漢服（右）與市議員殷嘉立參加日落區「舊金山藝術遊」文化攤位活動。（受訪者供圖）

由安老自助處、外日落區商會、美亞醫療集團（AAMG）、舊金山市經濟與勞動力發展辦公室（OEWD）聯合Walgreen、藍十字保險、安樂居、Dignity Health、曹樂東醫生診所、漢服協會等多個文化團體，周末在外日落區Irving街舉辦「舊金山藝術遊」（Art walk SF）文化攤位活動，吸引了眾多本地市民和遊客到訪。

舊金山市長布里德5日身穿漢服參加活動。她表示，感謝市議員殷嘉立以文化藝術的方式凝聚社區力量，帶動社區商業發展。同時感謝各位社區領袖和團體對活動的支持和參與。她感受到了這一街會的活力，期待未來在日落區舉辦的夜市活動也可以同樣成功精彩。

殷嘉立表示：「很高興可以在日落區舉辦藝術主題活動。儘管舊金山面臨著諸多挑戰，但還是應積極團結，為社區居民和小商戶們創造機會和歡樂的生活體驗。」他提醒市民和遊客，記得參加將於9月15日在日落區舉辦的夜市活動。

「舊金山藝術遊」中，民眾穿著漢服參加活動。（受訪者供圖）
「舊金山藝術遊」中，民眾穿著漢服參加活動。（受訪者供圖）

安老自助處行政總裁鍾月娟說：「聯合社區各界舉辦藝術療癒社區活動，就是希望通過藝術文娛活動，加強社區族裔之間的文化溝通，增強民眾認同感，促進小商業的發展。」

安老自助處當天還提供了新冠疫苗注射、醫師問答、房屋申請資訊、就業等社會服務諮詢。

「舊金山藝術遊」文化攤位活動，吸引了眾多本地市民和遊客到訪。（受訪者供圖）
「舊金山藝術遊」文化攤位活動，吸引了眾多本地市民和遊客到訪。（受訪者供圖）

當天藝術活動還有各式攤位展覽，包括繪畫、攝影、花藝、音樂、舞蹈、服飾等，吸引了當地的居民和遊客駐足購買與合影留念。

出席當天活動的代表還有舊金山市小商業辦公室行政主任湯凱蒂、舊金山市副警察局長拉薩（David Lazar）、美亞醫療集團醫師團代表、外日落區商會代表、勞動力發展辦公室代表等。

舊金山 就業 保險

上一則

加州、中國海南 聯手對抗氣候變遷

下一則

遲1天繳租 巴洛阿圖「麥克餐館酒吧」被逼遷 市長盼房東重新考慮

延伸閱讀

大公司出走？ 金山市長布里德：有企業擴大規模

大公司出走？ 金山市長布里德：有企業擴大規模
金山纜車150周年 范士丹貢獻多 布里德、裴洛西致敬

金山纜車150周年 范士丹貢獻多 布里德、裴洛西致敬
8月跨性別歷史月 金山市長布里德升旗慶祝

8月跨性別歷史月 金山市長布里德升旗慶祝
舊金山慶祝多元文化 市府慶祝八月跨性別歷史月

舊金山慶祝多元文化 市府慶祝八月跨性別歷史月
警員申請增加 新1期28人受訓 布里德訪警察學院力挺

警員申請增加 新1期28人受訓 布里德訪警察學院力挺

熱門新聞

灣區知名幽默作家吳玲瑤在矽谷辭世，享年72歲。(陳漢平提供)

灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世

2023-08-01 02:17
根據 Apartment List 的數據，佛斯特城的租金比舊金山高出 47%。 （Getty Images）

想不到這個小鎮 成為灣區租金最高的地方

2023-07-30 21:48

脫離收容所 台父子現身感謝捐款

2023-08-01 12:25
最新全美最佳醫院排名出爐，加州五家醫院躋身榮譽榜。（圖片取自Google地圖）

「全美最佳醫院」加州5家上榜 灣區2家獲選

2023-08-03 00:26
圖為泰勒絲28日晚上在灣區聖他克拉拉市開唱的情形。（美聯社）

泰勒絲南灣演唱會 破了李維球場宵禁令

2023-07-30 02:18
9歲華裔女孩艾米麗·程在聖荷西私立學校Harker School的游泳池裡失去知覺，經搶救無效後死亡。（記者葛歆睿 / 攝影）

華裔女童夏令營戲水死亡 家長熱議是否限制孩子「游泳自由」

2023-08-05 02:20

超人氣

更多 >
加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門

加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門
截胡「少林女足」？ 周星馳御用配角大集合 原來是要做這件事…

截胡「少林女足」？ 周星馳御用配角大集合 原來是要做這件事…
紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租

紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租
WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見
美國債信被降級 原因在自毀長城

美國債信被降級 原因在自毀長城