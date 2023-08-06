平園團結派對 嗨翻金山華埠

全美華埠非裔英雄獲得者米切爾（右四），在現場獲贈金州勇士球星格林簽名球衣。左一為華協中心行政主任楊重賢，左二為市議員陳詩敏，左三為市議長佩斯金。右一為助理警長拉薩。 （記者劉先進 ／攝影）

非裔的歌聲嘹亮飛揚，華人的舞蹈整齊有力……，第三屆平園團結街區派對5日在金山華埠 舉行。活動組織方之一、華協中心行政主任楊重賢（Malcolm Young）說，此次活動意味著各族裔團結。他還隆重了介紹了全美華埠非裔英雄（Black Hero of Chinatown）獲得者米切爾（Rodney Mitchell）。米切爾在華埠工作五年，貢獻良多。楊重賢將金州勇士 球星格林親筆簽名的球衣贈送給米切爾，並說，「你是社區勇士，也是華埠勇士。」

5日當天的內容頗多，有豐富多彩的華裔 和非裔跨種族活動，包括音樂、民族街舞、華人扇子團體舞蹈表演、Canto流行音樂、藝術和手工藝品、美食及教育資源，市民還能參與玩具槍遊戲。

楊重賢說，派對從2021年疫情中開始舉辦，到如今已第三屆。活動意味著社區團結一致，結束暑假、開啟新學年。華裔歷史悠久，但平園社區是多元化的，由華裔、非裔、西裔和越裔組成，「我們希望確保每個人，無論是誰，無論膚色如何，無論有什麼宗教信仰，都是社區的一部分；建設社區的方式就是共同慶祝。」

楊重賢特地介紹米切爾。後者在華協中心工作五年，認識頗多各族裔的居民，為社區團結做出很多貢獻。他最近飛到芝加哥，拿到全美非裔華埠英雄獎項。現場將勇士格林簽名球衣送給他。楊重賢稱讚他是社區勇士、華埠勇士。

米切爾說，改變世界是他的目標，「這樣的活動，在這樣的機會中，大家團結在一起，享受時光，享受社交，一起慶祝擁有的一切。」

新呼吸基金會創始人鄭小飛（Eddy Zheng）說，平園社區有不少公共住房，但並非只是華裔居住，還有其他族裔。因為文化的不同，時有摩擦和衝突，更需要各界合力團結化解。希望每個家庭都能參與類似活動，享受平安和快樂，「大家團結一起，互相瞭解，互相幫忙。」

華人陳文表示，他曾在希爾頓酒店工作40多年。開心參加活動，希望所有人都平安，社區安全，城市興旺，希望有更多人來金山遊玩。舊金山警長助理拉薩（David Lazar）與華裔長者和參與者寒暄、拍照。他說，溝通至關重要，社區瞭解警員，才能確保獲取信任和合作，社區才會舉報犯罪，「當我們相互瞭解並保持良好關係時，意味著社區安全。」