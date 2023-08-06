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華埠白蘭地鐵站漏水 要修半年

編譯陳盈霖／綜合外電報導
舊金山華埠-白蘭地鐵站發生漏水事件，相關單位預計需六個月才能完全修復。(取自SFMTA）
舊金山華埠-白蘭地鐵站發生漏水事件，相關單位預計需六個月才能完全修復。(取自SFMTA）

SFGATE報導，舊金山華埠-白蘭（Chinatown-Rose Pak）地鐵站日前漏水，舊金山市交通局（SF Municipal Transportation Agency，SFMTA）關閉該站主要樓梯間和部分站台。他們指出，漏水問題恐需六個月以上才能永久修復。

舊金山市交通局發言人Stephen Chun告訴SFGATE，漏水的地方是通往站台的主要樓梯間，相關單位已將樓梯關閉以防止人們滑倒。他說，水從車站所在的地下結構外殼後面的防水層露出。防水系統覆蓋整個地下結構，該地下結構位於街道地面下近100呎處，是華埠-白蘭車站獨有的設計。這個巨大的地下結構可以浸入水中，且在水流過時地鐵可以正常運行。

據悉，要修復這個漏洞至少需半年時間。Stephen Chun說，解決方案包括在地下洞穴結構外殼後面注入類似水泥的材料，採取額外灌漿。但他說，「用水泥漿填充空隙，隔離漏水區域耗時耗力。」未來幾天將採取臨時措施，從積水處將水引流。

舊金山中央地鐵輕軌鐵路線（Central Subway Muni Metro line）華埠-白蘭站是去年11月「試營運」的一部分，周末開放免費服務，今年1月正式開放每日運營。

事實上，去年11月乘客首次搭乘該線路時，就曾注意到沿線的排水問題，當時一名乘客發現中央輕軌鐵路線試營運當天，聯合廣場／市場街（Union Square/Market Street）站使用小紅杯（red solo cups）緩解軌道上的水流。Stephen Chun說，「雖然我們不幸遇到漏水問題，但我們要知道，防水系統覆蓋地下深處一個巨大結構。」

舊金山 地鐵站 華埠

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