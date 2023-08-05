華裔女童夏令營戲水死亡 家長熱議是否限制孩子「游泳自由」

9歲華裔女孩艾米麗·程在聖荷西私立學校Harker School的游泳池裡失去知覺，經搶救無效後死亡。（記者葛歆睿 / 攝影）

小朋友在炎炎夏日戲水本應成為長大後童年美好的回憶，但一不小心則可能釀成悲劇。近日，9歲華裔女孩艾米麗·程（Emily Cheng）在聖荷西 私立名校哈克學校（Harker School）的游泳池裡失去知覺，經搶救無效後死亡。

聖他克拉拉縣法醫沒有具體說明艾米麗的死因。但根據報導，周一下午1時50分左右，艾米麗在游泳池裡被發現時，已經失去知覺。

學校校長布萊恩·耶格（Brian Yager）在一份聲明中表示，艾米麗當時正在參加夏令營游泳項目，有救生員在場。救生員和一名護士對該學生進行了心肺復甦，直到急救人員到達。

「作為教育工作者和家長，我們對孩子懷有深深的愛，」耶格說，「這一事件令人心碎。營員和學生的健康和安全始終是最重要的。學校將審查涉及夏令營游泳項目的所有流程和協議，並全面調查所發生的事情。」

耶格表示，事件發生後，學校將為營員、學生和員工提供諮詢服務。本周剩餘時間的夏令營活動已經取消。

聖荷西警察局（San Jose Police Department，SJPD）也表示，周三接到孩子死亡的通知。SJPD兇殺案組和聖他克拉拉縣地檢處正在按照正常程序調查這起死亡事件。

此消息迅速傳遍華人 社交媒體群組，大家為女孩的離世感到痛心的同時，都在討論關於兒童戲水安全的問題。

有臉書網友提醒廣大家長，如果大人在岸上沒有下去陪，千萬不要只顧著滑手機，即使小孩會游泳，也可能會抽筋或發生其他意外，而且溺水是無聲無息的，只要2分鐘就可能出事。

在北美華人e網的相關討論貼中，有網友指出，不僅孩子在水裡的時候要有人盯著，回到家後，如果出現嗜睡或者疲憊、呼吸不暢等現象，有可能嗆水在肺部，導致孩子出現「溺水」現象，所以游泳回家後還要密切關注。

另一名網友寫道，每年夏天都能聽到有關孩子溺水的悲劇，家長、學校和相關機構都真應該重視起來。

很多家長都表示，不會讓孩子在自己不在場的情況下參加戲水活動。其中一人聲稱，前幾天就沒讓孩子和夏令營去水上樂園 ，孩子生氣了好幾天。

不過也有人認為：「幹啥事都有風險，但也沒必要有人出事，父母就嚇得不給孩子自由...，即使冒著一些危險，我覺得適度放手才是真愛。」