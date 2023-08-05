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陳佳個人演唱會 盼唱出書卷氣「鄧麗君」

記者劉先進 ／舊金山報導
中國歌唱家陳佳將於6日晚在南灣獻唱。她說，希望唱出有書卷氣的「鄧麗君」風格。 （記者劉先進／攝影）
中國歌唱家陳佳將於6日晚在南灣獻唱。她說，希望唱出有書卷氣的「鄧麗君」風格。 （記者劉先進／攝影）

中國歌唱家陳佳（Teresa Chen Jia）將於本月6日晚間在南灣獻唱，這也是她第三次來灣區表演。她4日對本報表示，現場主要演唱鄧麗君的歌曲，也會帶來新作品「來時的地方」。她自信地說，希望唱出有書卷氣的「鄧麗君」風格。

陳佳生於北京，被譽為當代於音色和演繹最近似鄧麗君的歌手。她多次獲邀參加紀念鄧麗君的音樂會，包括與周杰倫、梁靜茹、蕭敬騰等在台北小巨蛋參加「追夢鄧麗君誕辰60周年」紀念音樂會等。

陳佳回憶，小時全家都喜歡鄧麗君，家中成天播放鄧的歌曲。姑丈是國足運動員，時常能外出，從香港等地帶黑膠唱片回來，讓她和家人「大快朵頤」，因為喜歡鄧麗君，她還自學了日語和粵語，對其歌曲可謂爛熟於心。

陳佳從小學習音樂，就讀中央音樂學院附小，但大學就讀的是金融，畢業從也從事金融行業，家人也從未想過，讓她以演唱為事業。2011年陳佳在網絡聊天室中連續唱了2個小時的鄧麗君歌曲。被鄧麗君的三哥鄧長富發現。「他一開始以為我用的是錄音，後來看到我聊天，討論最新的內容，但語調像鄧麗君。所以邀請我參與傳承和推廣鄧麗君歌曲。」

機緣巧合下，陳佳決定轉行做歌手，她說，此事是人生中的最大轉折。

陳佳最喜歡的鄧麗君作品是日文版的「西海岸來信」。小時聽的是中文版「海風」，長大後學會日文，欣賞到原版，才懂得歌曲含義和其中淡淡的憂傷。一個日本女生，與男友分手失戀，獨自在美國西海岸生活，寄給前男友的信件，「我現在去樓下的小酒吧，與語言不通的人，比畫著手勢聊天。我現在給你寄出去的明信片，不會說再見，只會寫謝謝。」

唱歌至今，陳佳碰到頗多挑戰。2017年來美舉行演唱會，上飛機就發現嗓子疼痛，有發炎跡象。下機後，趕緊找醫生治療，但嗓子未見好轉。她只能靠著強大的意志力硬撐，接連出演邁阿密、紐約和洛杉磯三地演唱會，頗受好評。

今年4月，陳佳與亞洲一流交響樂團馬來西亞愛樂樂團合作，在國油管弦樂廳演出。頭一次和大型交響樂團合作，且演唱全場，她感覺心理壓力很大。「當時馬來西亞疫情又復發，在飛機上我戴著口罩不敢喝水，怕感染後不能演出。平時出去，聽到別人咳嗽，趕緊跑，我都笑稱，『嚇得快成神經病』。」

那一場座無虛席，觀眾甚至高喊，「明天還演嗎？我們還來。」可惜演出早已排滿。

雖然演唱頗多鄧麗君的歌曲，但陳佳說，不喜歡「小鄧麗君」這種稱號。鄧麗君是唱歌生涯上的老師，從其身上學到很多歌唱技巧和表達。她會唱所有喜歡的歌曲。她曾出版兩張粵語專輯，也會有更多原創作品。人與人的經歷、教育、家庭環境都不同，處理同一首歌的方式也迥異。比如，鄧麗君的「清平調」只唱了試唱版本的小樣，且風格是平鋪直敘。而陳佳演繹完整歌曲，力爭達到鄧巔峰時的水準。「我屬於學院派，希望唱出帶有書卷氣的鄧麗君。」

櫻桃仙子（Cherry Fairy）及吳興記聯合主辦、美亞婦聯（AAWA）協辦、世界日報媒體贊助的陳佳加州巡迴演唱會北加州站，8月6日（周日）在南灣聖荷西California Theatre晚間7時30分舉行，地址是345 S. 1st Street, San Jose, CA 95113。有興趣欣賞陳佳演唱會的人士，可向吳興記購票。電話：415-781-8330。售票處：Ng Hing Kee 吳興記（舊金山）648 Jackson Street, San Francisco, CA 94133。

加州 交響樂 北京

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