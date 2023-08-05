東華醫院行政總裁張建清 入選「富比世」50歲以上50強女性精英榜

東華醫院行政總裁張建清博士入選2023年度「富比世」50歲以上50強女性精英榜單。（受訪者提供）

東華醫院行政總裁張建清博士入選2023年度「富比世 」（Forbes）50歲以上50強女性精英榜單。該獎項旨在表揚在各個領域作出卓越貢獻的領袖。醫院表示，張建清憑藉其卓越領導力及開創性前瞻的眼光脫穎而出，她不僅在促進社會健康公平方面作出了傑出的努力，還在新冠疫情 期間展現了無私的奉獻精神及領導力，因此榮登榜單。

「富比世」50歲以上50強女性精英榜單，今年踏入第三年，該名單旨在表彰在各自領域裡帶來深遠影響的卓越女性，證明成功與創造力並不受年齡和性別限制。榜單廣泛涵蓋不同領域的企業家、革新者及創造者，代表各種正在改變世界的成就及力量。

東華醫院的介紹說，張建清是醫療保健領域的領導者，擁有逾30年經驗。作為東華醫院行政總裁，她致力提升弱勢社群獲得優質医療服務的機會，這使她贏得社區廣泛的尊敬及愛戴。張建清在醫療保健領域的貢獻，不僅改變了人們的生活，也促進健康公平。在她的領導下，東華醫院成為了以社區為基礎的醫療機構典範，為不同種族及背景的社群提供適合其文化及語言的服務。張建清致力於促進社會公平，確保每個人，不論其背景或社會經濟地位，都能獲得優質的醫療服務。

在疫情期間，張建清帶領東華醫院與舊金山 公共衛生局、舊金山加大及其他社區組織合作，為社區及其他弱勢社群提供了關鍵的新冠病毒相關服務，例如雙語教育及宣傳、檢測、追蹤、疫苗接種及治療等等，以減緩病毒傳播。此外，醫院還為經歷種族歧視的員工及病人提供心理輔導及支持。

在張建清的領導下，東華醫院的抗疫行動成了社區服務的典範，贏得了廣泛讚譽。由於她在領導應對疫情方面表現卓越，分別於2021年及2023年獲選為加州議會「傑出女性」之一，以表彰她在公共衛生領域的非凡成就及對弱勢群體的傑出貢獻。

張建清表示，榮登「富比世」50歲以上50強榜單，是一份極為珍貴的榮譽。「我深感榮幸成為東華醫院的一員，與團隊共同承諾及致力關懷社區福祉。這份榮譽將激勵我們持續挑戰自我，提供創新的醫療保健解決方案，確保所有社區享有公平健康的權益。」