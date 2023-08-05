拖欠通行費、罰款 MTC推新方案減免

新計畫緩解灣區收費橋違規行為。（美聯社）

根據「舊金山觀察家」（San Francisco Examiner）報導，大都會 交通委員會（MTC）推出的兩項新計畫將為那些因拖欠通行費、罰款和其他費用而負債累累的駕駛洗淨前咎。第一項計畫將針對欠繳通行費的低收入 司機，而第二項計畫則為任何客戶（無論收入如何）提供全部或部分一次性違章罰款減免。

MTC負責公眾參與的助理主任恩里克斯（Leslie Lara-Enriquez）說，在疫情爆發期間，MTC曾停止向加州車輛管理局（California Department of Motor Vehicles）發送罰款或報告欠費。她說，這些業務即將恢復，MTC希望給司機們一個機會，將他們在此期間可能累積的罰單一併處理掉。

作為收費公平行動計畫下重大政策調整的一部分，MTC於2022年1月首次降低了處罰金額：第一次違規通知的罰款從25元降至5元，第二次違規通知的罰款從70元降至15元。

在灣區 橋梁或快速車道上違章的低收入駕駛員可在線申請或填寫紙質申請表，加入繳費計畫。灣區通行費支付計畫（The Bay Area Toll Payment Plan）於上月由州眾議員丁右立根據AB2594頒布。當時，丁右立的辦公室表示，通行費罰款對無力支付欠款的人員造成了極大影響，尤其是當欠款因未支付而升級時。

司機必須在豁免後至少有100元的通行費、費用和違規罰款，才能符合灣區通行費支付計畫的條件。您必須首次支付所欠通行費或100 美元的50%，以較低者為准。屆時，對您車輛登記的扣留將被解除，您可以更新車輛登記。作為第二項計畫的一部分，MTC和其他一些收費機構為所有客戶提供全部或部分一次性違章罰款豁免。

MTC灣區收費局、灣區基礎設施融資局（Infrastructure Financing Authority）下屬單位和金門大橋將一次性免除所有與違規收費相關的罰款。

另外，阿拉米達（Alameda）縣交通局、聖馬刁（San Mateo）縣快速車道聯合權力機構和山谷交通局（Valley Transportation Authority）將分別免除每位客戶在其快速車道設施上的一次違規罰款。

免罰期至2024年9月，如需獲得減免，或了解是否有任何逾期未繳的違規行為，請致電FasTrak的客戶服務熱線877-229-8655，並支付所有未繳的通行費和所欠的任何DMV費用。此外，選擇付款計畫的合格客戶必須支付第一筆款項才能獲得豁免。