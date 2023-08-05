我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

過去諷「被遺棄的殭屍末日」…馬斯克轉向 喊愛舊金山

太猛了… 「芭比」上映14天全球狂破9億

金山婦被控家暴 命令女兒暴打父親 恐囚一年

記者劉先進／舊金山報導
舊金山地檢長謝安宜宣布，經過陪審團審判，40歲的女子薩姆（Binh Sam）因為對親密伴侶使用暴力而被定罪。（記者劉先進╱攝影）
舊金山地檢長謝安宜宣布，經過陪審團審判，40歲的女子薩姆（Binh Sam）因為對親密伴侶使用暴力而被定罪。（記者劉先進╱攝影）

舊金山地檢長謝安宜宣布，經過陪審團審判，40歲的女子薩姆（Binh Sam）因為對親密伴侶使用暴力而被定罪。她被判犯下家庭毆打罪、毆打罪和攻擊罪。根據調查，薩姆用回收箱擊打伴侶頭部，還命令她未成年的女兒毆打父親。

2022年9月14日晚上7時許，薩姆和她的伴侶在客廳中就財務問題發生爭執。在這對夫婦的兩個未成年子女的注視下，山姆將一個回收箱扔向伴侶的頭部，將一瓶白酒倒在其身上，並推了伴侶一把，導致他的頭三次撞到牆上。薩姆還命令未成年的女兒毆打父親。雖然薩姆抓住伴侶追打，但他最終還是設法逃離公寓，步行逃往當地一家醫院救治。醫院工作人員發布了一份家庭暴力報告，舊金山警員做出回應，並在薩姆位於田德隆社區的家中將其逮捕。

謝安宜說，陪審團的判決為受害者伸張了正義，並讓薩姆為自己的行為負責。「親密伴侶間的暴力行為是不可接受的，必須保護兒童不目睹此類情況。我的辦公室將繼續為家庭暴力的受害者辯護，確保他們受到保護，並獲得治癒和繼續生活的資源。」

地區助理檢察官加西亞（Ross Garcia）說，感謝陪審團對證據的認真考慮和警局的徹底調查。也謝謝受害者權益維護者對受害者安全的堅定承諾；受害者的勇敢和令人信服的證詞，確保薩姆對自己的行為負責。

薩姆將面臨一年的縣監獄服刑。預計法官在8月31日宣判。

舊金山 監獄 檢察官

上一則

遊民駐紮校外 聖荷西市長態度轉變 擬立法嚴禁

下一則

Outside Lands音樂節充滿魔力 金門公園6日登場

延伸閱讀

8月跨性別歷史月 金山市長布里德升旗慶祝

8月跨性別歷史月 金山市長布里德升旗慶祝
舊金山慶祝多元文化 市府慶祝八月跨性別歷史月

舊金山慶祝多元文化 市府慶祝八月跨性別歷史月
素食主義網紅馬來西亞死亡 疑因多年只吃水果餓死

素食主義網紅馬來西亞死亡 疑因多年只吃水果餓死
全國安全夜 金山警民田德隆社區同樂

全國安全夜 金山警民田德隆社區同樂
舊金山夏日嘉年華 8月底嗨4天

舊金山夏日嘉年華 8月底嗨4天

熱門新聞

灣區知名幽默作家吳玲瑤在矽谷辭世，享年72歲。(陳漢平提供)

灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世

2023-08-01 02:17
根據 Apartment List 的數據，佛斯特城的租金比舊金山高出 47%。 （Getty Images）

想不到這個小鎮 成為灣區租金最高的地方

2023-07-30 21:48

脫離收容所 台父子現身感謝捐款

2023-08-01 12:25
美西編劇工會拉美裔作家委員會副主席、電視編劇和製片人里韋拉（Jorge Rivera）說，好萊塢編劇和演員罷工的一個重要原因，是流媒體摧毀了以往行之有效的商業模式。（記者劉先進／翻攝）

「昔拿1萬今僅4元」 流媒體讓收入劇減 好萊塢罷工主因

2023-07-29 14:06
Cindy兩天前收到了一封來自「聯合國貨幣基金組織調查小組」的詐騙電郵。（受訪者提供）

電信詐騙無孔不入 華人不堪其擾

2023-07-29 21:44
最新全美最佳醫院排名出爐，加州五家醫院躋身榮譽榜。（圖片取自Google地圖）

「全美最佳醫院」加州5家上榜 灣區2家獲選

2023-08-03 00:26

超人氣

更多 >
華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機

華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機
利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶

利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶
送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面

送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面
舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？

舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？
煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟

煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟