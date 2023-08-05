金山婦被控家暴 命令女兒暴打父親 恐囚一年

舊金山地檢長謝安宜宣布，經過陪審團審判，40歲的女子薩姆（Binh Sam）因為對親密伴侶使用暴力而被定罪。（記者劉先進╱攝影）

舊金山 地檢長謝安宜宣布，經過陪審團審判，40歲的女子薩姆（Binh Sam）因為對親密伴侶使用暴力而被定罪。她被判犯下家庭毆打罪、毆打罪和攻擊罪。根據調查，薩姆用回收箱擊打伴侶頭部，還命令她未成年的女兒毆打父親。

2022年9月14日晚上7時許，薩姆和她的伴侶在客廳中就財務問題發生爭執。在這對夫婦的兩個未成年子女的注視下，山姆將一個回收箱扔向伴侶的頭部，將一瓶白酒倒在其身上，並推了伴侶一把，導致他的頭三次撞到牆上。薩姆還命令未成年的女兒毆打父親。雖然薩姆抓住伴侶追打，但他最終還是設法逃離公寓，步行逃往當地一家醫院救治。醫院工作人員發布了一份家庭暴力報告，舊金山警員做出回應，並在薩姆位於田德隆社區的家中將其逮捕。

謝安宜說，陪審團的判決為受害者伸張了正義，並讓薩姆為自己的行為負責。「親密伴侶間的暴力行為是不可接受的，必須保護兒童不目睹此類情況。我的辦公室將繼續為家庭暴力的受害者辯護，確保他們受到保護，並獲得治癒和繼續生活的資源。」

地區助理檢察官 加西亞（Ross Garcia）說，感謝陪審團對證據的認真考慮和警局的徹底調查。也謝謝受害者權益維護者對受害者安全的堅定承諾；受害者的勇敢和令人信服的證詞，確保薩姆對自己的行為負責。

薩姆將面臨一年的縣監獄 服刑。預計法官在8月31日宣判。