Outside Lands音樂節充滿魔力 金門公園6日登場

Outside Lands音樂節在金門公園登場。（美聯社）

音樂節已經很少能給人帶來驚喜了，無處不在的多日聚會和無休止的音樂節季，讓大多數音樂會觀眾對這種令人興奮的現象變得麻木不仁。但是根據「舊金山 觀察家報」（San Francisco Examiner）報導，Outside Lands 音樂節仍有一些與眾不同之處，使其有別於數不勝數的競爭對手。舉例來說，很少有音樂節的背景能與金門公園（Golden Gate Park）這樣美麗而且不悶熱的自然環境相媲美，更很少有音樂節能將舊金山這樣的世界級城市作為主辦地。

今年的Outside Lands音樂節似乎更勝一籌，既有嘻哈音樂中最突出的社會活動之聲肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar），也有拒絕向悲劇低頭的傳奇搖滾樂隊（Foo Fighters），還有世界上每個人似乎都喜歡的派對裝備（Odesza）。

此外，灣區 還擁有各種創作領域的音樂人，從冉冉升起的獨立搖滾樂隊（Alvvays、Alex G），到備受爭議的天才樂隊（The 1975）；從已經成名的說唱明星（Lil Yachty、Megan Thee Stallion），到具有持久影響力的超凡流行音樂人（Lana Del Rey、Janelle Monáe）。灣區的代表樂隊有Sour Widows和Fake Fruit，當然，沒有七英尺高的NBA名人堂成員歐尼爾（Shaquille O'Neal），又名 Diesel，陣容也不會完整。

屋崙四重奏樂隊Fake Fruit，將在本周日下午12時35分為音樂節的最後一天拉開序幕，該樂隊近年來因其令人興奮的2021年首張專輯而引起了巨大的迴響，但他們在Outside Lands的演出將是迄今為止最大規模的演出。主唱兼主創達馬托（Hannah D'Amato） 說，受邀參加Outside Lands完全出乎樂隊的意料，他們是在與經紀人分道揚鑣後不久才得知自己將參加音樂節的。

來自納許維爾（Nashville）的獨立搖滾歌手，藝名為Soccer Mommy的艾莉森（Sophie Allison），也將在周日演出。自從發行了廣受好評的2022年專輯「Sometimes, Forever」後，艾莉森就開始了無休止的巡演，她的足跡遍布歐洲、澳大利亞和南北美洲。艾莉森無所畏懼地坦陳了自己與心理健康 和憂鬱症的纏鬥，說自己喜歡在音樂節的廣闊舞臺上演出。周日（6日）晚上7:30在Panhandle 舞台演出之前，艾莉森將在獨立音樂廳演出，周六（5日）晚上她將在那兒進行一場更適合她風格的小型俱樂部演出。

夜場演出從周四（3日）持續到周日，為整個Outside Lands 體驗再添新意。這些演出包括：紐約搖滾樂隊 Interpol，周四在獨立音樂廳特別現場演繹他們2002年的經典專輯「Turn on the Bright Lights」，一支在舊金山成立的樂隊Geographer，次日晚在同一地點的演出，然後還有歐尼爾將在周五以另一個身分Diesel在Folsom街1015號演出。

有了歐尼爾、 第7頻道的Dan Ashley、還有肯卓克拉瑪，Outside Lands給人的感覺就像是經典的 「三個人走進酒吧」。但是，當你把這些奇怪的人物組合在一起放在金門公園時，這就不是開玩笑了。今年的Outside Lands一定會再次充滿魔力。