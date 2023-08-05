我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

過去諷「被遺棄的殭屍末日」…馬斯克轉向 喊愛舊金山

太猛了… 「芭比」上映14天全球狂破9億

Outside Lands音樂節充滿魔力 金門公園6日登場

編譯組／舊金山4日電
Outside Lands音樂節在金門公園登場。（美聯社）
Outside Lands音樂節在金門公園登場。（美聯社）

音樂節已經很少能給人帶來驚喜了，無處不在的多日聚會和無休止的音樂節季，讓大多數音樂會觀眾對這種令人興奮的現象變得麻木不仁。但是根據「舊金山觀察家報」（San Francisco Examiner）報導，Outside Lands 音樂節仍有一些與眾不同之處，使其有別於數不勝數的競爭對手。舉例來說，很少有音樂節的背景能與金門公園（Golden Gate Park）這樣美麗而且不悶熱的自然環境相媲美，更很少有音樂節能將舊金山這樣的世界級城市作為主辦地。

今年的Outside Lands音樂節似乎更勝一籌，既有嘻哈音樂中最突出的社會活動之聲肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar），也有拒絕向悲劇低頭的傳奇搖滾樂隊（Foo Fighters），還有世界上每個人似乎都喜歡的派對裝備（Odesza）。

此外，灣區還擁有各種創作領域的音樂人，從冉冉升起的獨立搖滾樂隊（Alvvays、Alex G），到備受爭議的天才樂隊（The 1975）；從已經成名的說唱明星（Lil Yachty、Megan Thee Stallion），到具有持久影響力的超凡流行音樂人（Lana Del Rey、Janelle Monáe）。灣區的代表樂隊有Sour Widows和Fake Fruit，當然，沒有七英尺高的NBA名人堂成員歐尼爾（Shaquille O'Neal），又名 Diesel，陣容也不會完整。

屋崙四重奏樂隊Fake Fruit，將在本周日下午12時35分為音樂節的最後一天拉開序幕，該樂隊近年來因其令人興奮的2021年首張專輯而引起了巨大的迴響，但他們在Outside Lands的演出將是迄今為止最大規模的演出。主唱兼主創達馬托（Hannah D'Amato） 說，受邀參加Outside Lands完全出乎樂隊的意料，他們是在與經紀人分道揚鑣後不久才得知自己將參加音樂節的。

來自納許維爾（Nashville）的獨立搖滾歌手，藝名為Soccer Mommy的艾莉森（Sophie Allison），也將在周日演出。自從發行了廣受好評的2022年專輯「Sometimes, Forever」後，艾莉森就開始了無休止的巡演，她的足跡遍布歐洲、澳大利亞和南北美洲。艾莉森無所畏懼地坦陳了自己與心理健康和憂鬱症的纏鬥，說自己喜歡在音樂節的廣闊舞臺上演出。周日（6日）晚上7:30在Panhandle 舞台演出之前，艾莉森將在獨立音樂廳演出，周六（5日）晚上她將在那兒進行一場更適合她風格的小型俱樂部演出。

夜場演出從周四（3日）持續到周日，為整個Outside Lands 體驗再添新意。這些演出包括：紐約搖滾樂隊 Interpol，周四在獨立音樂廳特別現場演繹他們2002年的經典專輯「Turn on the Bright Lights」，一支在舊金山成立的樂隊Geographer，次日晚在同一地點的演出，然後還有歐尼爾將在周五以另一個身分Diesel在Folsom街1015號演出。

有了歐尼爾、 第7頻道的Dan Ashley、還有肯卓克拉瑪，Outside Lands給人的感覺就像是經典的 「三個人走進酒吧」。但是，當你把這些奇怪的人物組合在一起放在金門公園時，這就不是開玩笑了。今年的Outside Lands一定會再次充滿魔力。

舊金山 灣區 心理健康

上一則

金山婦被控家暴 命令女兒暴打父親 恐囚一年

下一則

「缺點」充滿「糟糕」角色 在好萊塢不多見

延伸閱讀

「明日帝國」海報動手腳 楊紫瓊把老公變007

「明日帝國」海報動手腳 楊紫瓊把老公變007
楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照
中國音樂節又出事 樂隊成員演出中突當眾脫褲、遭拘留

中國音樂節又出事 樂隊成員演出中突當眾脫褲、遭拘留
NBA／柯瑞圈選史上最佳5人 沒有自己、也沒有那個男人

NBA／柯瑞圈選史上最佳5人 沒有自己、也沒有那個男人
少年攀「非洲屋脊」 為罕病姊加油

少年攀「非洲屋脊」 為罕病姊加油

熱門新聞

灣區知名幽默作家吳玲瑤在矽谷辭世，享年72歲。(陳漢平提供)

灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世

2023-08-01 02:17
根據 Apartment List 的數據，佛斯特城的租金比舊金山高出 47%。 （Getty Images）

想不到這個小鎮 成為灣區租金最高的地方

2023-07-30 21:48

脫離收容所 台父子現身感謝捐款

2023-08-01 12:25
美西編劇工會拉美裔作家委員會副主席、電視編劇和製片人里韋拉（Jorge Rivera）說，好萊塢編劇和演員罷工的一個重要原因，是流媒體摧毀了以往行之有效的商業模式。（記者劉先進／翻攝）

「昔拿1萬今僅4元」 流媒體讓收入劇減 好萊塢罷工主因

2023-07-29 14:06
Cindy兩天前收到了一封來自「聯合國貨幣基金組織調查小組」的詐騙電郵。（受訪者提供）

電信詐騙無孔不入 華人不堪其擾

2023-07-29 21:44
最新全美最佳醫院排名出爐，加州五家醫院躋身榮譽榜。（圖片取自Google地圖）

「全美最佳醫院」加州5家上榜 灣區2家獲選

2023-08-03 00:26

超人氣

更多 >
華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機

華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機
利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶

利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶
送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面

送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面
舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？

舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？
煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟

煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟