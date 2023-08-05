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「缺點」充滿「糟糕」角色 在好萊塢不多見

記者劉先進／舊金山報導
知名亞裔電影人樸藍道表示，「缺點」這部電影充滿了「糟糕」的角色，是因為在電影業，尤其是好萊塢，很難看到這樣一個故事的價值。（記者劉先進／攝影）
知名亞裔電影人樸藍道表示，「缺點」這部電影充滿了「糟糕」的角色，是因為在電影業，尤其是好萊塢，很難看到這樣一個故事的價值。（記者劉先進／攝影）

知名亞裔電影人樸藍道表示，「缺點」這部電影充滿了「糟糕」的角色（shitty characters），是因為在電影業，尤其是好萊塢，很難看到這樣一個故事的價值。

電影簡介說，主角Ben是一名奮鬥中的電影製片人，與在當地亞裔電影節工作的女友Miko住在東灣柏克萊。Ben的日常工作是管理一家文藝影院，閒暇時，他就會沉迷於「找不到的」金髮女郎，看標準集合DVD（一系列經典或當代電影錄像帶），和好友Alice（一個有連續約會習慣的同性戀研究生）一起在小餐館吃飯。當Miko搬到紐約實習時，Ben 開始獨自探索他認為自己可能想要的東西。

樸藍道曾形容，「缺點」這部電影充滿了糟糕的角色，它並不是許多常見的亞裔故事，既非代際衝突，也非回歸母國之旅。紐約客描述電影說，講述了一群有點不討人喜歡的年輕亞裔如何處理人際關係、20多歲的野心和他們卑微的本能的故事。

這顯然與摘金奇緣等電影描繪的場景不同。樸藍道在接受訪時說，之所以聚焦一群糟糕的角色，是因為在電影業，尤其是好萊塢，很難看到這樣一個故事的特別價值，「它是如此小，如此親密，如此個人化，尤其涉及亞裔角色。我的職業生涯目標，以及我想在電影業看到的，就是更多這樣的故事，從不同角度講述的不同類型的故事。而這是一個非常特殊的視角，我們並沒有看到太多這樣的視角。從這個角度來說，這令人興奮。」

亞裔電影 好萊塢 柏克萊

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