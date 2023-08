樸藍道首執導長片「缺點」：非亞裔也想看亞裔故事

電影「缺點」(Shortcomings)聚焦三個亞裔的故事,他們在人際關係、愛情、友情和自己的個人成長歷程中穿梭。(電影製片方提供)

知名亞裔演員和編劇樸藍道(音譯,Randall Park)首次執導的長片「缺點」(Shortcomings),3日在全美上映。樸藍道在接受本報專訪時說,20年前,電影公司認為投資拍攝關於亞裔的電影並非明智的商業行為。但他們現在明白了,這是聰明的商業行為,每個人都願意看到優秀獨特的作品,非亞裔也會想看亞裔的故事。亞裔電影 人越來越嶄露頭角的變化,正在發生。

樸藍道作品頗多,在漫威 2018年電影「蟻人2:黃蜂女現身」和2021年電視劇「旺達幻視」中飾演聯邦探員。他與多年好友Ali Wong共同編劇、製作並主演的熱門 Netflix 浪漫喜劇「兩大無猜」(Always Be My Maybe),備受好評。他在2015年首播的喜劇「初來乍到」(Fresh Off the Boat)中擔當主演,該劇是20多年來在美國電視網(包括ABC、NBC、CBS)播出的以亞裔家庭為主角的首部情景喜劇,根據華裔廚師黃頤銘(Eddie Huang)的回憶錄改編,描述1990年代台灣家庭到奧蘭多定居的故事。

知名亞裔演員和編劇樸藍道接受世界日報專訪時說,每個人都願意看到優秀獨特的作品。非亞裔也會想看亞裔的故事。(記者劉先進/攝影)

樸藍道說,新片「缺點」,聚焦三個柏克萊亞裔的故事。他們在人際關係、愛情、友情和自己的個人成長歷程中穿梭,「只是試圖成為更好的人。」

15年前,他在一個書店首次看到日裔作家托明(Adrian Tomine)的同名漫畫小說,當時就下定決心,改編電影。談及原因,樸藍道說,覺得書中的故事真實。人物和故事發生的環境,讓他想起自己的生活,「我和朋友們在餐館和飯店裡閒逛,在公寓中聊天,在街上散步。這讓我感覺非常真實,我從未讀過如此反映自己生活的作品,因此被深深的打動。」

電影「缺點」(Shortcomings)中的一個場景。(電影製片方提供)

樸藍道說,執導這種低成本獨立電影時有太多挑戰。一年半前拍攝時,正是疫情大流行期間,不少員工感染,劇組不得不臨時想辦法。當時大部分拍攝在紐約進行,有幾天雷雨交加,拍攝延遲三小時。劇組沒有充足預算拍攝更多天,只能在較短的時間內,飛快搶拍到所需素材。

這幾年,亞裔電影人的力量在好萊塢崛起勢頭明顯。主創為亞裔電影人的作品「媽的多重宇宙 」在奧斯卡斬獲頗豐,楊紫瓊奪得影后。電影「摘金奇緣」(Crazy Rich Asians)熱賣,漫威出現首個亞裔英雄「尚氣」。

樸藍道感歎,亞裔電影人越來越嶄露頭角的變化,正在發生。因為更多的人意識到,講述不同故事的重要性,「我認為社交媒體與此有關,人們非常強烈地表達了對代表性的需求。電影公司也意識到這點,從不同的角度講述不同的故事,是件好事,是一種明智的商業行為。」

電影「缺點」(Shortcomings)中的一個場景。(電影製片方提供)

他說,也許在20年前,電影公司還認為這不是一種明智的商業行為,他們當時覺得,非亞裔觀眾不會想看關於亞裔的電影或關於亞裔的故事。但現在他們應該明白,每個人都願意看到優秀、與眾不同的作品,「這與正在發生的變化有很大關系。當一個項目做得好的時候,有助於為其他項目打開一扇門,我們已經有很多偉大的產品問世,這就為更多的項目打開了一扇門。」

樸藍道表示,希望觀眾在看完後喜歡這部電影,並將口碑傳播出去,「現在這個行業非常艱難,因為罷工不斷,我們的演員無法進行宣傳,電影真的非常依賴口碑。如果大家喜歡,就傳播出去。」