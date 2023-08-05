我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

過去諷「被遺棄的殭屍末日」…馬斯克轉向 喊愛舊金山

太猛了… 「芭比」上映14天全球狂破9億

樸藍道首執導長片「缺點」：非亞裔也想看亞裔故事

記者劉先進／舊金山報導
電影「缺點」（Shortcomings）聚焦三個亞裔的故事，他們在人際關係、愛情、友情和自己的個人成長歷程中穿梭。（電影製片方提供）
電影「缺點」（Shortcomings）聚焦三個亞裔的故事，他們在人際關係、愛情、友情和自己的個人成長歷程中穿梭。（電影製片方提供）

知名亞裔演員和編劇樸藍道（音譯，Randall Park）首次執導的長片「缺點」（Shortcomings），3日在全美上映。樸藍道在接受本報專訪時說，20年前，電影公司認為投資拍攝關於亞裔的電影並非明智的商業行為。但他們現在明白了，這是聰明的商業行為，每個人都願意看到優秀獨特的作品，非亞裔也會想看亞裔的故事。亞裔電影人越來越嶄露頭角的變化，正在發生。

樸藍道作品頗多，在漫威2018年電影「蟻人2：黃蜂女現身」和2021年電視劇「旺達幻視」中飾演聯邦探員。他與多年好友Ali Wong共同編劇、製作並主演的熱門 Netflix 浪漫喜劇「兩大無猜」（Always Be My Maybe），備受好評。他在2015年首播的喜劇「初來乍到」（Fresh Off the Boat）中擔當主演，該劇是20多年來在美國電視網（包括ABC、NBC、CBS）播出的以亞裔家庭為主角的首部情景喜劇，根據華裔廚師黃頤銘（Eddie Huang）的回憶錄改編，描述1990年代台灣家庭到奧蘭多定居的故事。

知名亞裔演員和編劇樸藍道接受世界日報專訪時說，每個人都願意看到優秀獨特的作品。非...
知名亞裔演員和編劇樸藍道接受世界日報專訪時說，每個人都願意看到優秀獨特的作品。非亞裔也會想看亞裔的故事。（記者劉先進／攝影）

樸藍道說，新片「缺點」，聚焦三個柏克萊亞裔的故事。他們在人際關係、愛情、友情和自己的個人成長歷程中穿梭，「只是試圖成為更好的人。」

15年前，他在一個書店首次看到日裔作家托明（Adrian Tomine）的同名漫畫小說，當時就下定決心，改編電影。談及原因，樸藍道說，覺得書中的故事真實。人物和故事發生的環境，讓他想起自己的生活，「我和朋友們在餐館和飯店裡閒逛，在公寓中聊天，在街上散步。這讓我感覺非常真實，我從未讀過如此反映自己生活的作品，因此被深深的打動。」

電影「缺點」（Shortcomings）中的一個場景。（電影製片方提供）
電影「缺點」（Shortcomings）中的一個場景。（電影製片方提供）

樸藍道說，執導這種低成本獨立電影時有太多挑戰。一年半前拍攝時，正是疫情大流行期間，不少員工感染，劇組不得不臨時想辦法。當時大部分拍攝在紐約進行，有幾天雷雨交加，拍攝延遲三小時。劇組沒有充足預算拍攝更多天，只能在較短的時間內，飛快搶拍到所需素材。

這幾年，亞裔電影人的力量在好萊塢崛起勢頭明顯。主創為亞裔電影人的作品「媽的多重宇宙」在奧斯卡斬獲頗豐，楊紫瓊奪得影后。電影「摘金奇緣」（Crazy Rich Asians）熱賣，漫威出現首個亞裔英雄「尚氣」。

樸藍道感歎，亞裔電影人越來越嶄露頭角的變化，正在發生。因為更多的人意識到，講述不同故事的重要性，「我認為社交媒體與此有關，人們非常強烈地表達了對代表性的需求。電影公司也意識到這點，從不同的角度講述不同的故事，是件好事，是一種明智的商業行為。」

電影「缺點」（Shortcomings）中的一個場景。（電影製片方提供）
電影「缺點」（Shortcomings）中的一個場景。（電影製片方提供）

他說，也許在20年前，電影公司還認為這不是一種明智的商業行為，他們當時覺得，非亞裔觀眾不會想看關於亞裔的電影或關於亞裔的故事。但現在他們應該明白，每個人都願意看到優秀、與眾不同的作品，「這與正在發生的變化有很大關系。當一個項目做得好的時候，有助於為其他項目打開一扇門，我們已經有很多偉大的產品問世，這就為更多的項目打開了一扇門。」

樸藍道表示，希望觀眾在看完後喜歡這部電影，並將口碑傳播出去，「現在這個行業非常艱難，因為罷工不斷，我們的演員無法進行宣傳，電影真的非常依賴口碑。如果大家喜歡，就傳播出去。」

亞裔電影 漫威 媽的多重宇宙

上一則

「缺點」充滿「糟糕」角色 在好萊塢不多見

下一則

拖欠通行費、罰款 MTC推新方案減免

延伸閱讀

紀念原爆前夕 「芭比海默」迷因惹怒日本粉絲

紀念原爆前夕 「芭比海默」迷因惹怒日本粉絲
思嘉莉約翰森拍全裸戲 導演下意識遮臉

思嘉莉約翰森拍全裸戲 導演下意識遮臉
封神票房一路狂飆 王思聰大罵垃圾、觀眾喪失審美

封神票房一路狂飆 王思聰大罵垃圾、觀眾喪失審美
周末好去處／紐約獨立電影節

周末好去處／紐約獨立電影節
電影「封神」紂王有混血臉孔 被問國籍不尷尬

電影「封神」紂王有混血臉孔 被問國籍不尷尬

熱門新聞

灣區知名幽默作家吳玲瑤在矽谷辭世，享年72歲。(陳漢平提供)

灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世

2023-08-01 02:17
根據 Apartment List 的數據，佛斯特城的租金比舊金山高出 47%。 （Getty Images）

想不到這個小鎮 成為灣區租金最高的地方

2023-07-30 21:48

脫離收容所 台父子現身感謝捐款

2023-08-01 12:25
美西編劇工會拉美裔作家委員會副主席、電視編劇和製片人里韋拉（Jorge Rivera）說，好萊塢編劇和演員罷工的一個重要原因，是流媒體摧毀了以往行之有效的商業模式。（記者劉先進／翻攝）

「昔拿1萬今僅4元」 流媒體讓收入劇減 好萊塢罷工主因

2023-07-29 14:06
Cindy兩天前收到了一封來自「聯合國貨幣基金組織調查小組」的詐騙電郵。（受訪者提供）

電信詐騙無孔不入 華人不堪其擾

2023-07-29 21:44
最新全美最佳醫院排名出爐，加州五家醫院躋身榮譽榜。（圖片取自Google地圖）

「全美最佳醫院」加州5家上榜 灣區2家獲選

2023-08-03 00:26

超人氣

更多 >
華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機

華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機
利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶

利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶
送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面

送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面
舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？

舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？
煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟

煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟