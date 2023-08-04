我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市豪宅稅 上路3月僅收3800萬 與官方預估值差距大

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

加州棒球組隊 訪台交流

記者江碩涵／矽谷報導
美國隊員都對台灣的觀光活動感到非常開心。（主辦單位提供）
美國隊員都對台灣的觀光活動感到非常開心。（主辦單位提供）

T League,RGT北美台灣一級棒聯盟與美國最大棒球賽事組織NCTB合作組成「Team California」，7月30日至8月7日首次以非國家代表隊組成的美國隊到台灣交流。北美台灣一級棒聯盟創辦人陳文哲（阿文哥）說，第一次帶隊到台灣參賽，帶美國隊伍體會台灣風土民情與觀光，又能與台灣孩子們交流，相當開心，期待未來台美間有更多交流活動。

「Team California」由總教練Adam Farb領隊，共有三位教練、九位上場球員及三位因傷不能上場的球員組成，其中大多數都是金髮碧眼的美國孩子，在台灣九天，與中山國中、西苑高中、平鎮高中、北科附工、新明國中、仁和國中及重慶國中等七支隊伍進行周間交流賽。台灣時間8月5、6日將在桃園樂天球場進行周末正式比賽，並由桃園市長張善政開球，行政院副院長鄭文燦也將在冠軍賽現場開球。

陳文哲說，他參與棒球活動多年，與灣區當地隊伍有深厚的感情，也一直想組隊到亞洲比賽，如今願望實現，過去台灣球隊和美國交流的機會非常少，通常只有國家代表隊才有機會一較長短。希望透過這一次活動，可以讓台美之間的民間球隊有更密集的互動與認識，這也是活動的主要目的之一。

他表示，美國棒球人口眾多，頂尖的青年球員有他們的自主規畫與訓練，主要以申請有名的棒球高中及大學為主，不一定所有人都要進入國家代表隊。他說，「Team California」球隊是專為訪台而組成的明星隊，經過七個月時間從上百個球隊中選出最佳球員，隊伍的實力不輸給任何一個國家代表隊，教練、球員、家長們對這次的台灣棒球及文化交流也有很高的期待。其中，「Team California」也與台灣的罕病棒球隊互動交流，獲得相當多的迴響。

陳文哲說，過去幾年多半都是台灣球隊被邀請到美國交流，這次反邀美國隊伍到台灣交流，不僅可以從民間進行台美棒球交流及草根外交，也有助於台灣青年棒球視野廣泛，並以實際行動支持台美運動文化交流更深切。他說，美國隊已經參訪過鹿港、逢甲夜市、九份、台北101大樓、北投溫泉等地，隊員都對台灣的觀光活動感到非常開心。

「Team California」台灣交流活動主辦單位為T League , RGT北美台灣一級棒聯盟與美國最大棒球賽事組織NCTB，協辦單位有副總統辦公室、立法委員林靜儀、台中市議員王立任、台中市府棒協、樂天桃猿職業棒球隊、Stanley Chen、老師張滄彬、桃園市府、樂天領隊浦偉青及沈鈺傑等。

「Team California」大多數都是金髮碧眼的美國孩子，在台灣九天，與七...
「Team California」大多數都是金髮碧眼的美國孩子，在台灣九天，與七支隊伍進行周間交流賽。（主辦單位提供）
「Team California」也與台灣的罕病棒球隊互動交流，獲得相當多的迴響...
「Team California」也與台灣的罕病棒球隊互動交流，獲得相當多的迴響。（主辦單位提供）
陳文哲（右五）參與棒球活動多年，與灣區當地隊伍有深厚的感情，也一直想組隊到亞洲比...
陳文哲（右五）參與棒球活動多年，與灣區當地隊伍有深厚的感情，也一直想組隊到亞洲比賽，如今願望實現。（主辦單位提供）
「Team California」7月30日至8月7日首次以非國家代表隊組成的美...
「Team California」7月30日至8月7日首次以非國家代表隊組成的美國隊到台灣交流。（主辦單位提供）

觀光 灣區 張善政

上一則

徐佳青訪灣區座談 25台裔醫師參與

下一則

「高校十八禁」男星克勞德猝逝 屋崙同窗辛蒂亞不捨

延伸閱讀

加州棒球隊參訪台灣交流棒球 大讚台灣好好玩

加州棒球隊參訪台灣交流棒球 大讚台灣好好玩
五花肉、培根價格漲近3倍 加州1法令生效是主因之一

五花肉、培根價格漲近3倍 加州1法令生效是主因之一
國家公園「免票日」 加州4日這裡免費遊

國家公園「免票日」 加州4日這裡免費遊
谷歌前執行長力抗石油巨頭 阻在加州學校、醫院附近鑽探石油

谷歌前執行長力抗石油巨頭 阻在加州學校、醫院附近鑽探石油
加州5醫院登全美最佳榮譽榜

加州5醫院登全美最佳榮譽榜

熱門新聞

灣區知名幽默作家吳玲瑤在矽谷辭世，享年72歲。(陳漢平提供)

灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世

2023-08-01 02:17
根據 Apartment List 的數據，佛斯特城的租金比舊金山高出 47%。 （Getty Images）

想不到這個小鎮 成為灣區租金最高的地方

2023-07-30 21:48

脫離收容所 台父子現身感謝捐款

2023-08-01 12:25
美西編劇工會拉美裔作家委員會副主席、電視編劇和製片人里韋拉（Jorge Rivera）說，好萊塢編劇和演員罷工的一個重要原因，是流媒體摧毀了以往行之有效的商業模式。（記者劉先進／翻攝）

「昔拿1萬今僅4元」 流媒體讓收入劇減 好萊塢罷工主因

2023-07-29 14:06
Cindy兩天前收到了一封來自「聯合國貨幣基金組織調查小組」的詐騙電郵。（受訪者提供）

電信詐騙無孔不入 華人不堪其擾

2023-07-29 21:44
最新全美最佳醫院排名出爐，加州五家醫院躋身榮譽榜。（圖片取自Google地圖）

「全美最佳醫院」加州5家上榜 灣區2家獲選

2023-08-03 00:26

超人氣

更多 >
紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡

紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡
理財專家認為不要等 一有資格就領社安金

理財專家認為不要等 一有資格就領社安金
稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人

稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人
席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫
長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命

長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命