市中心建加大校園 專家讚好主意

舊金山考慮在市中心成立加大校園振興經濟。圖為舊金山加大校園。(圖取自舊金山加大臉書)

談及振興舊金山 市中心，一個想法引起人們想像：帶進一個大型大學校園或擴建。「舊金山紀事報」報導，將空置辦公室與其他建築改建成新校園，將可帶來大量住宿學生與員工，透過住房與吸引零售與各種類型商業進駐，實現經濟多元發展。

柏克萊加大 經濟學家莫瑞提(Enrico Moretti)表示，這是他近來聽到有助市中心發展的最佳方向之一，潛在經濟利益具實質性，包括在當地、整個城市與地區性。

舊金山市長布里德與市府律師邱信福(David Chiu)近來共同簽署一封信函給加大校董，試探是否有興趣建立另一個加大校園。信中指出，將學生帶到舊金山市中心提供許多機會，將帶領大批年輕人進入充滿活力的世界級大都會中心，也可緩解柏克萊加大與舊金山加大部分嚴重學生住房短缺問題。

此外，在舊金山市中心建立加大校園，除了可啟動建設與其他商業活動，以及將城市經濟依賴從辦公室單一文化轉移出來。大學校園還擁有簡化官僚規則的優勢。作為州實體機構，大學可自行進行並批准環境審查，而非透過舊金山審查程序而受到市議會挑戰。

然而，即使州府決定採取這項作法，也可能需要多年時間，才可讓數萬名學生進入商業區。舊金山加大法學院院長費格曼(David Faigman)表示，若可在十年內做到，他會感到驚訝。若一所新大學可以少數建築與課程起始運作、並逐漸擴大，可能在五年內開設校園。但由於州府可能支付新校園費用，因此，加大校董、立法人士、州長都需就計畫內容與經費達成共識，可能是更耗費時間的障礙。

相較之下，一個更合宜的項目是於2020年初完工的舊金山加大法學院學術大樓，從開工到完成花費7年時間。舊金山加大另一棟大樓「Academe at 198」將於8月4日開放、包含656間學生宿舍。

除了加大之外，若有大學有興趣利用持續發展的人工智慧產業或舊金山其他技術領域，也可能考慮在舊金山市中心建立衛星校園。

「獨立加州大學 協會」(Association of Independent California Colleges and Universities)會長蘇芮斯(Kristen Soares)表示，部分私校已在舊金山與灣區開展校園，包括金門大學與舊金山大學，可能有興趣擴展到市中心。史丹福大學也許相當適合，因為其擁有強大計畫提供生技與科技產業支持。