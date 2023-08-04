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就業趨穩定 矽谷辦公樓市場復甦

編譯組╱聖荷西3日電
隨著科技業裁員減少，矽谷漸趨穩定，商業房地產市場有復甦跡象。 （取自臉書）
隨著科技業裁員減少，矽谷漸趨穩定，商業房地產市場有復甦跡象。 （取自臉書）

一家頂級房地產公司的首席執行官表示，矽谷就業市場和經濟的穩定有助於為聖荷西Santana Row附近一棟新空置辦公樓吸引可能的租戶。

聖荷西Federal Realty Investment Trust公司是Santana Row和這棟辦公樓的主要業主和開發商，該公司的高管表示，租戶對這棟新的聖荷西辦公樓（名為One Santana West）的興趣很大，很快就會有租戶入駐。

Federal Realty Investment Trust首席執行官伍德（Donald Wood）在本周與華爾街分析師舉行的電話會議上說：「我非常有信心，我們將在不久的將來取得一些租賃上的成功。」

疫情之後，矽谷經濟和就業市場已達到了一個「穩定期」，而租戶的興趣正值此時到來。該房地產公司的高管表示，由於矽谷經濟的改善，租戶對One Santana West的興趣似乎有所提高。該房地產公司也正在尋找多個潛在租戶，這些租戶可能更願意租用辦公樓群中的一層或兩層。

One Santana West與Santana Row隔街相望。Santana Row是一個集商店、餐館、娛樂場所、住宅、辦公樓和露天酒店設施於一體的多功能中心。其便利設施是Federal Realty公司試圖在潛在租戶面前展示的主要賣點，因為他們在考慮可能的租約；這也意味著他們的員工將回到正式的辦公室工作。潛在租戶希望找到一個使員工願意回去工作的地方，所以他們的態度很積極。

有明顯跡象表明，灣區因科技行業裁員造成的高失業率終於開始減弱。根據Beacon Economics公司對州就業發展廳月度勞動力報告的評估，2023年上半年，灣區減少了1萬4100個科技崗位，科技公司共凈減少1萬4900個工作；但在4月到6月第二季度中，科技公司在人工智能和電動汽車等前景廣闊的領域，爭先恐後地增加了800個職位，雖然數量很少，但令人鼓舞。

此外，商業地產公司JLL的預測顯示，包括聖他克拉拉（Santa Clara）縣和聖比尼度（San Benito）縣的聖荷西都會區，在未來幾年將成為經濟表現最佳的地區。JLL北加州研究總監奎恩（Alexander Quinn）說：「聖荷西都會區未來五年的就業增長預測累計為4.3%。」JLL還預測，根據該地區生產總值計算，南灣經濟在未來五年內將增長14.8%，這將使聖荷西地區成為北美主要城市中國內生產總值增長最快的城市。

伍德堅信，南灣商業地產市場已經發生了明顯變化，「與過去一兩年相比，矽谷給人的感覺明顯不同。」

聖荷西 就業 矽谷

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