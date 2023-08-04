金山11月將舉行APEC 聯邦特勤局負責安保

聯邦特勤局在執行總統就職安保任務。（特勤局官網）

今年11月在舊金山 舉辦的亞太經濟合作組織峰會（APEC ），將有21個國家元首和政府官員齊聚一堂，也被稱為「領導人周」，拜登總統也將出席。舊金山商界希望這次峰會能夠促進經濟增長，提升舊金山作為商業中心的聲譽。近年來，由於市區辦公樓空置率攀升、露天吸毒盛行、遊民增加和財產犯罪，許多市民對舉辦峰會時的城市形象表示擔憂。同時聯邦政府 宣布，11月峰會期間，舊金山將會是恐怖襲擊的潛在目標。

因此，峰會的維安部署至關重要。除本地警力外，聯邦特勤局（Secret Service）屆時將負責會議的安保工作。

特勤局的任務是規畫會議相關的一切安全事務，從防範無人機和飛機等潛在的海上和空中襲擊，到設立委員會來協調地方、州和聯邦當局行動。安全措施可能包括增加警力，包括國民兵、炸彈偵察犬、監視和狙擊手的數量。當局還將採取措施，檢測和減輕大規模殺傷性武器，例如化學製劑或炸彈。

早在今年3月，國土安全部將11月12日至18日APEC會議認定為「國家特別安全活動」。這意味聯邦當局將牽頭負責活動的所有安保工作。上一次在美國舉行的APEC峰會是2011年在夏威夷，聯邦政府也採取了相同的安保措施。

負責特勤局舊金山辦事處的特工布萊史崔特（Shawn Bradstreet表示， 這是北加州首次被指定為國家特別安全的活動。特別活動在首都以外的地區很少見，一般指總統就職典禮、政黨大會、北約會議和其他備受矚目的國際事務。「特別安全活動」由特勤局領導安全規畫和運作，國土安全部負責事件管理，聯邦緊急事務管理局負責發生襲擊時的恢復和清理工作，以及調查發生的任何事件。

亞太經合組織成立於1989年，主要討論國際貿易問題。成員國為環太平洋國家，包括美國、日本、中國、澳洲和韓國。其主要活動為領導人周，國家元首和其他政府官員齊聚一堂。

舊金山市長布里德辦公室聲明表示：「舊金山很高興與聯邦夥伴合作，確保APEC成員經濟體的領導人和與會者在會議期間的安全。屆時活動中心將設有多層安全措施，包括需要通行證才能進入的區域。馬士孔尼會議中心周圍可能會實行戒嚴。」

聯邦調查局發言人表示：「聯調局的職責是危機管理、調查和為預防威脅提供情報支持，將與合作夥伴一起預防任何威脅，如果活動期間發生責任範圍內的事情，我們將成為主要響應機構。 」

聯邦當局估計，此次活動的安保人員總數可能達2000至5000人。舊金山警察局目前有1500名警察。7月31日舊金山警察局已宣布，會議期間不會批准警員休假，且每位警員都將實行12小時輪班制。