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大公司出走？ 金山市長布里德：有企業擴大規模

記者劉先進／舊金山報導
舊金山市長布里德表示，當企業決定離開舊金山時，會有大新聞爆出，但新聞並未討論那些不僅留在舊金山，且簽訂長期租約、不斷發展的企業。在舊金山，很多類似的公司並未得到任何關注。（記者劉先進／攝影）
舊金山市長布里德表示，當企業決定離開舊金山時，會有大新聞爆出，但新聞並未討論那些不僅留在舊金山，且簽訂長期租約、不斷發展的企業。在舊金山，很多類似的公司並未得到任何關注。（記者劉先進／攝影）

自2023年初以來，舊金山已有十多個著名零售品牌關閉或宣布將關閉。包括Old Navy、AmazonGo、Saks Off Fifth、Anthropologie和Office Depot等，且金山第二季度寫字樓空置率升至31.8%，創歷史新高。舊金山市長布里德在最近的中文媒體圓桌會議上表示，當企業決定離開舊金山時，會有大新聞爆出。但新聞並未討論那些不僅留在舊金山，且簽訂長期租約、不斷發展的企業。

她舉例說，李維服裝公司（Levi Strauss）延長租期，以保持他們在舊金山的業務。在舊金山，很多類似的公司並未得到任何關注。

根據此前媒體報導，李維公司將續簽其位於北灘李維廣場（Levi's Plaza）的舊金山總部的長期租約，這對金山備受困擾的寫字樓市場來說是一個利好消息。房東詹姆斯敦公司（Jamestown）證實，這筆交易將占該公司已租用的全部35.5萬平方呎的面積，並將成為自疫情爆發以來金山最大的寫字樓租約。

布里德說，儘管GAP服裝公司已縮小規模，卻開了一家精品店。「要知道，他們的線上業務正在飆升，所以他們不需要像以前那樣的實體店了。」另外，服裝店香蕉共和國（Banana Republic）在舊金山開了新店，頂級奢侈品公司香奈兒（Chanel）的業務蒸蒸日上，正在不斷擴大。他們將在Williams-Sonoma的原址開一家更大的店。許多零售店，尤其是高端品牌店都在舊金山擴展。

儘管舊金山辦公室總體空置率接近30%，但專注於研究癌症和其他疾病治療的生物技術公司Gladstone，甚至找不到足夠的實驗室空間，所以他們拆掉大樓，再建一個1萬平方呎的實驗室空間。Astranis公司製作的衛星，能改變世界，但大小可能不到一張桌子的一半，該公司正在設計、建造、測試產品，他們在70號碼頭仍然需要更多的空間，也正在擴大業務。

布里德強調，儘管有一些公司在縮減規模和進行重大調整，也有一些公司堅持在舊金山發展，他們留下來，並不斷擴大規模。「我們面臨的問題是，人們不想回來工作，不想回到辦公室。尤其是下一代，他們在某種程度上要求在家工作。一些公司經意識到這一點，並進行調整，決定縮小規模。在疫情期間，由於網絡上的需求，一些公司不得不在技術領域快速發展。而現在，他們正在將業務範圍縮小到疫情前的水準。雖然這被描述為所有這些工作崗位都失去。確實，他們失去了工作，但他們是在疫情期間成長起來的。」

布里德分析，將會在舊金山看到更多的企業公司的多樣性，尤其是當亞太經合組織（APEC）在金山召開會議時。來自亞洲的遊客並沒有如同以往一樣回歸舊金山，也未像以前那樣進行商業投資。「當美中兩國元首在APEC會議上相聚時，希望和祈禱兩國能彌合緊張關係和鴻溝。我們將幫助打開旅遊、投資、商業的大門。一旦舊金山最終再次擁有這個市場，我們就知道一切皆有可能。」

布里德說，在APEC會議期間，將有超過1200位來自世界各地的執行長。1000多家媒體到達舊金山，其中至少有400家外國媒體。會議討論經濟和商業增長和投資。「舊金山之所以如此受歡迎，與這些投資有關，與這裡的人才有關。這裡充滿多樣性，是一座美麗的城市，是人們嚮往的地方。」

金山第二季度寫字樓空置率升至31.8%，創歷史新高。（記者劉先進／攝影）
金山第二季度寫字樓空置率升至31.8%，創歷史新高。（記者劉先進／攝影）

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