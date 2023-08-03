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聖荷西4500名公務員擬罷工

編譯組／聖荷西2日電
聖荷西4500名公務員擬罷工。（電視新聞截圖）
聖荷西4500名公務員擬罷工。（電視新聞截圖）

代表4500名聖荷西（San Jose）市府員工的兩個工會目前正在就是否授權罷工進行投票，該市政府與其員工之間勞資談判的一個突破點可能會在下周一（7日）出現。

2日是MEF-AFSCME 101分會和 IFPTE 21分會城市雇員們舉行一場重要罷工投票的第一天。在聖荷西警察總部外搭建的投票帳篷下，有打著 「準備為我們的服務罷工」（Ready to strike for our services）的標語。如果獲得批准，即將舉行的為期三天的罷工將是聖荷西40年來規模最大的一次。

市府員工羅夫托（Nick Rovetto） 告訴新聞媒體ABC7 News：「我們正在失去寶貴的員工，這些員工真正為這座城市帶來了數年甚至數十年的機構知識，他們可以去其他城市，因為他們可以找到更好的工資、福利、更好的工作生活平衡以及更低的工作量。」

羅夫托已在該市工作了八年。他先是在聖荷西警察局擔任社區服務官員，現在是該市規畫、建築和法規執行部門的檢查員。他還是市政雇員聯合會（Municipal Employee's Federation, Local 101）的副主席。

他說，今年夏天早些時候，全市有超過1000個職位空缺。機場、住房部門、市圖書館和其他部門工作的員工提出的一個要點是宜居工資。

市政府明年將加薪5%，之後幾年將分別加薪4%和3%。然而，羅夫托等人解釋說，這根本不足以在聖荷西生存下去。「我知道聖荷西市的員工有的無家可歸，有的住在車裡。我知道還有一些人選擇通勤到聖荷西，然後在車裡過夜幾天，因為他們負擔不起來回通勤的費用。」羅夫托說。

ABC7 News 在罷工投票前採訪了市長馬漢（Matt Mahan）。他表示，市議會預計將在周二（8日）晚些時候召開閉門會議，討論任何可能的動向。「我不希望本市陷入過度緊繃的境地，然後不得不裁員或削減服務。這對員工不公平，對居民也不公平，」他說。

羅夫托說，如果4500名市政工人決定罷工，聖荷西居民肯定會感受到影響：「圖書館、公園目前的時間表會發生變化和中斷，這可能意味著城市服務的中斷，可能意味著各方面的延誤，包括規畫、建築和法規執行部門，住房可能受到影響，受影響的領域多種多樣。」

會員們將從周一至 4日（周五）進行投票。工會代表表示，他們計畫下周一（7日）上午在市政廳宣布投票結果。

聖荷西 投票 罷工

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