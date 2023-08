聖荷西4500名公務員擬罷工。(電視新聞截圖)

代表4500名聖荷西 (San Jose)市府員工的兩個工會目前正在就是否授權罷工 進行投票 ,該市政府與其員工之間勞資談判的一個突破點可能會在下周一(7日)出現。

2日是MEF-AFSCME 101分會和 IFPTE 21分會城市雇員們舉行一場重要罷工投票的第一天。在聖荷西警察總部外搭建的投票帳篷下,有打著 「準備為我們的服務罷工」(Ready to strike for our services)的標語。如果獲得批准,即將舉行的為期三天的罷工將是聖荷西40年來規模最大的一次。

市府員工羅夫托(Nick Rovetto) 告訴新聞媒體ABC7 News:「我們正在失去寶貴的員工,這些員工真正為這座城市帶來了數年甚至數十年的機構知識,他們可以去其他城市,因為他們可以找到更好的工資、福利、更好的工作生活平衡以及更低的工作量。」

羅夫托已在該市工作了八年。他先是在聖荷西警察局擔任社區服務官員,現在是該市規畫、建築和法規執行部門的檢查員。他還是市政雇員聯合會(Municipal Employee's Federation, Local 101)的副主席。

他說,今年夏天早些時候,全市有超過1000個職位空缺。機場、住房部門、市圖書館和其他部門工作的員工提出的一個要點是宜居工資。

市政府明年將加薪5%,之後幾年將分別加薪4%和3%。然而,羅夫托等人解釋說,這根本不足以在聖荷西生存下去。「我知道聖荷西市的員工有的無家可歸,有的住在車裡。我知道還有一些人選擇通勤到聖荷西,然後在車裡過夜幾天,因為他們負擔不起來回通勤的費用。」羅夫托說。

ABC7 News 在罷工投票前採訪了市長馬漢(Matt Mahan)。他表示,市議會預計將在周二(8日)晚些時候召開閉門會議,討論任何可能的動向。「我不希望本市陷入過度緊繃的境地,然後不得不裁員或削減服務。這對員工不公平,對居民也不公平,」他說。

羅夫托說,如果4500名市政工人決定罷工,聖荷西居民肯定會感受到影響:「圖書館、公園目前的時間表會發生變化和中斷,這可能意味著城市服務的中斷,可能意味著各方面的延誤,包括規畫、建築和法規執行部門,住房可能受到影響,受影響的領域多種多樣。」

會員們將從周一至 4日(周五)進行投票。工會代表表示,他們計畫下周一(7日)上午在市政廳宣布投票結果。