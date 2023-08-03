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聖荷西新試點計畫 加強鄰里連結

記者葛歆睿╱聖荷西報導
聖荷西市長馬漢在「全國守望相助夜」活動上宣布了一項名為「TogetherSJ 」的新試點計畫，以加強鄰里連結、提高社區安全。（取自馬漢推特）
聖荷西市長馬漢在「全國守望相助夜」活動上宣布了一項名為「TogetherSJ 」的新試點計畫，以加強鄰里連結、提高社區安全。（取自馬漢推特）

聖荷西市市長馬漢（Matt Mahan）日前在「全國守望相助夜」（National Nightout）活動上宣布了名為「TogetherSJ 」的新試點計畫，旨在透過全年舉辦活動來建設社區，加強鄰里連結、提高社區安全，讓居民在社區中發揮積極作用，並將利用數據驅動的流程來了解居民對潛在社區改善的看法。

馬漢指出，在經歷了新冠肺炎疫情後，美國人感覺彼此之間的聯繫減少了，孤獨成為新的流行病。這項新的舉措是向鄰里協會伸出援手，投資連結鄰居。

這個試點計畫獲得了100萬元的加州政府撥款，將透過緊急情況教育、建立鄰里守望小組以及促進社區清理，讓居民能夠更頻繁地聚會、社交。

「我們在社區中聽到這樣的說法，居民反應大家不像以前那樣積極參與，參與志願服務的比例較低。」馬漢說，「過去，每年都會有更多的人出來幫忙撿垃圾，但這些數字也在下降。」

馬漢鼓勵社區領袖或協會註冊「TogetherSJ 」試點項目，無論是鄰里守望訓練還是聚餐，都是為了共同採取行動。「全年舉辦這些活動來建立社區，將人們與城市資源連結起來，並真正授權社區自行採取集體行動。而不是簡單地繳納稅款，將問題和解決方案外包給政府，然後在政府不這樣做時抱怨問題沒有得到解決。」

這個試點計畫期限為一年。馬漢表示，為了評估項目的效果，將在啟動時對居民進行調查，了解他們對社會隔離或連通性以及對政府的信任度、城市服務的可及性、以及對社區安全的看法；計畫結束時再次進行調查，以證明有所改善。如果發現居民的看法沒有任何變化，這個試點計畫將不會繼續。

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