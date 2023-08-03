舊金山遠距工作多 民眾憂損害經濟

數據顯示，舊金山經濟因遠距工作受嚴重打擊。(Getty Images)

新冠疫情 顛覆已舊金山 經濟。2020年3月，灣區是美國第一個居家避疫地區，甚至在此之前，部分科技公司已讓員工在家上班。但是，遠距工作增加，加劇了城市發生巨大變化。

「舊金山紀事報」報導， 2020年初，舊金山市中心辦公室幾乎沒有空置空間。現在，依照租賃辦公室空間與重返辦公室員工比例評估，舊金山是全世界最空蕩蕩的城市之一。這種改變可能每年導致城市有數億元收入損失，並已對民眾生活、飲食、購物、投資與旅遊造成連鎖反應。

疫情襲擊舊金山超過40個月後，復甦的強度和形態仍不確定，民眾擔心經濟可能進一步惡化。

科技業擴張勢不可擋的日子，似乎已成回憶。Salesforce、Meta和Uber等巨頭皆將數十萬平方英尺的辦公空間投入轉租市場，因為他們的員工每周只有幾天到辦公室上班。再加上連續三年的辦公室需求疲軟，舊金山辦公大樓空置率飆升，預計今年將達到超過三分之一辦公室空置。科技產業僅有的少數亮點之一：部分人工智慧(AI)公司正在成長。

若2023年代表著任何徵兆，就是舊金山新常態：辦公室工作員工比疫情之前減少近60%。根據管理辦公大樓員工證進出的「Kastle Systems」公司，舊金山與聖荷西是名列大城市員工重返辦公室排名墊底的城市。有研究估計，目前舊金山市中心辦公室員工人數，比2020年3月減少了14萬7000人、約下降60%。

一個關鍵問題是，是否會有更多公司規定更嚴格返回辦公室政策，但是，現已有許多大公司採取了每周在辦公室三天或更短時間。史丹福大學 教授尼布魯姆(Nicholas Bloom) 3月曾表示，現在明顯可見的新常態，是混合辦公(hybrid)。

舊金山首席經濟學家伊根(Ted Egan)指出，大量空置辦公空間，好過於大量失業。 若以此一標準衡量，舊金山經濟已強勁復甦，在承受全球科技公司裁員浪潮壓力下，6月份失業率為3.2%。作為疫情期間受打擊最嚴重的行業之一的旅館和餐廳，其職位也隨著遊客的回歸而有所增加。