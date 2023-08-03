金色年華攝影比賽 線上投票開跑

「金色年華」攝影比賽線上投票環節已正式啟動，歡迎大家踴躍投票。

世界日報 主辦的「金色年華」攝影比賽截止報名，讀者反應熱烈，共231人報名，216幅優秀作品進入第二階段的線上投票 環節，角逐「最佳人氣獎」殊榮，爭取高額獎金。歡迎舊雨新知踴躍參與，支持您心儀作品，還有機會抽得100元現金。心動不如馬上行動，請立即上網投票。

由世界日報主辦，安樂居（On Lok）贊助的「金色年華」攝影比賽已於7月31日截日報名，讀者與粉絲反應熱烈，三個組別共有231人參賽，分別是「耆英組」107人，「成年組」95人，青少年組29人。經過初審，排除少數不符參賽主題的作品，有216幅優秀作品進第二階段的線上投票環節，角逐「最佳人氣獎」殊榮。

投票網頁 https://contest.plus1today.tw/goldenage 已於8月1日正式啟動，透過讀者與粉絲的票選，選出大家心目中最符合「金色年華」主題的人氣作品，投票截止日期為8月31日。

前三名可獲$500，$300及$200現金，與專業評審團選出的三組前三名作品，一起在今年9月23日於南灣舉行的「中秋嘉年華」活動中接受頒獎，所有獲獎作品也會在現場展出，供民眾欣賞。

此外，我們還為參與投票的讀者與粉絲準備了驚喜！凡參與投票就有機會參加抽獎，爭取三個$100現金大獎，這是我們對您支持的感謝，也是您參與的另一個精彩亮點。請大家告訴大家，積極參與，為您喜愛的作品投上一票，支持您欣賞的攝影師。

有關「金色年華」攝影比賽線上投票詳情，請參考投票網頁、追蹤世界日報舊金山社臉書專頁、關注本報微信 公眾號（WJSF）或聯繫我們的客服團隊。