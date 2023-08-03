我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山遠距工作多 民眾憂損害經濟

電影「芭比」熱映 洛城芭比粉色世界在這裡

金色年華攝影比賽 線上投票開跑

【本報訊】
「金色年華」攝影比賽線上投票環節已正式啟動，歡迎大家踴躍投票。
「金色年華」攝影比賽線上投票環節已正式啟動，歡迎大家踴躍投票。

世界日報主辦的「金色年華」攝影比賽截止報名，讀者反應熱烈，共231人報名，216幅優秀作品進入第二階段的線上投票環節，角逐「最佳人氣獎」殊榮，爭取高額獎金。歡迎舊雨新知踴躍參與，支持您心儀作品，還有機會抽得100元現金。心動不如馬上行動，請立即上網投票。

由世界日報主辦，安樂居（On Lok）贊助的「金色年華」攝影比賽已於7月31日截日報名，讀者與粉絲反應熱烈，三個組別共有231人參賽，分別是「耆英組」107人，「成年組」95人，青少年組29人。經過初審，排除少數不符參賽主題的作品，有216幅優秀作品進第二階段的線上投票環節，角逐「最佳人氣獎」殊榮。

投票網頁 https://contest.plus1today.tw/goldenage  已於8月1日正式啟動，透過讀者與粉絲的票選，選出大家心目中最符合「金色年華」主題的人氣作品，投票截止日期為8月31日。

前三名可獲$500，$300及$200現金，與專業評審團選出的三組前三名作品，一起在今年9月23日於南灣舉行的「中秋嘉年華」活動中接受頒獎，所有獲獎作品也會在現場展出，供民眾欣賞。

此外，我們還為參與投票的讀者與粉絲準備了驚喜！凡參與投票就有機會參加抽獎，爭取三個$100現金大獎，這是我們對您支持的感謝，也是您參與的另一個精彩亮點。請大家告訴大家，積極參與，為您喜愛的作品投上一票，支持您欣賞的攝影師。

有關「金色年華」攝影比賽線上投票詳情，請參考投票網頁、追蹤世界日報舊金山社臉書專頁、關注本報微信公眾號（WJSF）或聯繫我們的客服團隊。

投票 世界日報 微信

上一則

退役飛官：目睹幽浮已是常態 促設常規報告系統

下一則

台灣石斑魚暢銷 進口商喊加貨 陳吉仲：供應沒問題

延伸閱讀

一洲焦點／火箭軍出事、神秘病毒實驗室、川普杭特官司

一洲焦點／火箭軍出事、神秘病毒實驗室、川普杭特官司
世報 8/5最新大學招生政策趨勢講座 7場連播

世報 8/5最新大學招生政策趨勢講座 7場連播
灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世

灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世
屋崙華埠商會夏季擺街會 8月26日開鑼

屋崙華埠商會夏季擺街會 8月26日開鑼
世界日報金色年華攝影大賽31日截止收件

世界日報金色年華攝影大賽31日截止收件

熱門新聞

灣區知名幽默作家吳玲瑤在矽谷辭世，享年72歲。(陳漢平提供)

灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世

2023-08-01 02:17
根據 Apartment List 的數據，佛斯特城的租金比舊金山高出 47%。 （Getty Images）

想不到這個小鎮 成為灣區租金最高的地方

2023-07-30 21:48

脫離收容所 台父子現身感謝捐款

2023-08-01 12:25
街貓在李景蘭的後院好像當自己家，或坐或躺的等著放飯。（李景蘭提供）

鄰居一口氣丟了20隻貓 善心華人成為貓媽媽

2023-07-26 17:21
美西編劇工會拉美裔作家委員會副主席、電視編劇和製片人里韋拉（Jorge Rivera）說，好萊塢編劇和演員罷工的一個重要原因，是流媒體摧毀了以往行之有效的商業模式。（記者劉先進／翻攝）

「昔拿1萬今僅4元」 流媒體讓收入劇減 好萊塢罷工主因

2023-07-29 14:06
Cindy兩天前收到了一封來自「聯合國貨幣基金組織調查小組」的詐騙電郵。（受訪者提供）

電信詐騙無孔不入 華人不堪其擾

2023-07-29 21:44

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成